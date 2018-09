Consumo de Alcohol Detona Incremento de Accidentes en Fiestas Patrias

* Exhortan a la Población a Celebrar con Responsabilidad.

Tapachula, Chiapas; 14 de Septiembre.- Durante la celebración de las fiestas patrias el consumo de alcohol se incrementa, por ello, la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal exhortó a la población a evitar conducir un vehículo en esta situación, ya que los riesgos de accidentes se disparan.

El titular de la dependencia municipal en Tapachula, Manuel de Jesús Rivera Chacón, afirmó que a pesar de establecerse la “Ley Seca” en esta celebración, muchos adquieren sus bebidas con anticipación y cuando asisten a las verbenas populares van bajos los efectos de dichas bebidas y conducen sus autos, sin medir el peligro que esto representa.

Dijo que la combinación del alcohol con el volante nunca es la mejor, ya que al hacerlo aumentan los riesgos de accidentes automovilísticos, que muchas veces no sólo terminan con las pérdidas materiales sino también de vidas humanas.

Señaló está situación se presenta principalmente en los jóvenes quienes no miden el riesgo que representa conducir en condiciones inapropiadas, por lo que exhortó a la población a celebrar la “noche mexicana” con responsabilidad, es decir, en caso de ingerir bebidas embriagantes designar a un conductor o bien utilizar el transporte público.

El entrevistado detalló que también se exhorta a los conductores a evitar el uso del celular mientras conducen, respetar los señalamientos viales y límites de velocidad, checar que las luces de sus vehículos funcionen correctamente, así como sus limpiaparabrisas.

“Esperamos que los conductores atiendan las recomendaciones que de manera puntual y anticipada damos, y coadyuven para que la celebración de las fiestas patrias transcurran de manera positiva y en saldo blanco, y si van consumir bebidas embriagantes, por favor, no manejen” sostuvo.

Agencia Intermedios