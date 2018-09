Debido a los Altos Costos que Cobra CFE, Empresarios Revisarán Tarifas Eléctricas con CRE, Hacienda y Sener

* LOS INCREMENTOS EN LOS COSTOS QUE COBRA LA PARAESTATAL AFECTA A LOS EMPRESARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL, POR ELLO EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL REALIZARÁ MESAS DE TRABAJO PARA DISCUTIR LA FORMULA CALCULADA.

* Pide Estandarizar el Monto de los Cobros Durante el Año.

Ciudad de México; 14 de Septiembre.-Ante la evolución que han tenido las tarifas de la energía eléctrica y su impacto en pequeñas compañías, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, informó que se acordó tener la próxima semana una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y expertos del CCE para discutir la fórmula con la que éstas se calculan.

Explicó que en Diciembre se inició la aplicación de una nueva fórmula para tarifas eléctricas que contempla los costos mensuales de la producción de energía, lo que provocó altos incrementos en Diciembre y Enero.

Sin embargo, dijo que hubo ajustes a la aplicación de la fórmula a partir de Febrero, por lo que disminuyeron las tarifas, y que se ha venido aplicando la fórmula corregida, y esto ha impactado paulatinamente en las tarifas a partir de Marzo.

“Sabemos que es cíclico y que aunque probablemente (la electricidad) tenga un aumento en septiembre, ellos están previendo una disminución en octubre, noviembre y diciembre, pero queremos entender la aplicación de la fórmula”, abundó al término de una reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya

Además, Castañón dijo que en el CCE tienen otras dos preocupaciones, una que las ineficiencias en la generación de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad o cualquier tipo de generación de energía que tuviera inconvenientes o ineficiencias, no se refleje en la tarifa.

Otra, añadió, ver si es posible estandarizar el monto de los cobros de las tarifas para que no tengan altas y bajas tan pronunciadas durante el verano y después en el invierno, pues esto sería más estable para las empresas.

Abundó en qué hay empresas que han tenido incrementos sustanciales en las tarifas eléctricas, pero han sido casos aislados por la aplicación de las mismas tarifas.

“Sí, sí se han incrementado, es importante ver que el incremento de las tarifas porcentualmente no viene de la baja de las tarifas de febrero, sino hay que compararlas con el año pasado”, puntualizó el Presidente del CCE. Agencias