El Compromiso es Cancelar la Mal Llamada Reforma Educativa y Ajustar Precios Tarifas Eléctricas: ERA

Tapachula, Chiapas; 16 de Septiembre.- “El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ha hecho el compromiso que desde el Congreso de la Unión se cancele la mal llamada Reforma Educativa, que ha lastimado, entre otras cosas, el tejido social chiapaneco”, sostuvo el senador Eduardo Ramírez Aguilar.

En entrevista exclusiva para EL ORBE, celebrada en las instalaciones de este rotativo, el legislador dijo que se está dando una batalla muy importante en el Senado, en donde en los últimos días se presentó un Punto de Acuerdo para un exhorto al Secretario de Educación Pública para cancelar las evaluaciones al magisterio.

Esto, con la finalidad de esperar el ingreso del nuevo Gobierno de la República que encabezará Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de que han existido diversos foros en cada rincón de México para conocer la opinión de los docentes y de los involucrados directos en el tema a nivel nacional.

Ante el Director General de EL ORBE, Enrique Zamora Cruz, el Senador indicó que esos foros de consulta también son el cumplimiento de un compromiso, “sobre todo que no íbamos a hacer nada a espaldas del magisterio, de los padres de familia, además de los niños y jóvenes”.

Así también, la inclusión de académicos pedagogos para que no sea una reforma laboral educativa, sino más bien una que tenga contenido educativo que permita una convivencia más armónica, que haya mayor tolerancia y respeto en el desenvolvimiento ciudadano y, sobre todo, que construya una ciudadanía cada vez más consciente.

Resumió, sobre el efecto que ha tenido en Chiapas esa Reforma, que más del 98 por ciento de las escuelas se fueron a paro.

“De continuar con esa política pública a dos meses y medio de que el gobierno de la República entregue el Poder, lo único que vamos a ocasionar es incendiar al país, particularmente en el sur de México, como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, así como al Distrito Federal”, indicó.

En la entrevista, afirmó que ha llamado al Secretario de Educación para “que le pare hasta el ingreso del nuevo gobierno de la República y entonces se tomen las consideraciones pertinentes respecto a ese tema y, de no hacerlo así, estarían obligando una transición que no está siendo adecuada y que está generando conflicto, sin que haya necesidad”.

Por eso opinó que México requiere de grandes responsabilidades y de compromisos y que por eso están exhortando a las todavía autoridades federales, “que no vayan a entregar un desastre social educativo al nuevo gobierno, que ni conviene al que se va y mucho menos al que entra”.

Explicó que la nueva Reforma Educativa que está impulsando ahora Morena será un modelo de la nueva ley, con la participación de sus protagonistas, “y, efectivamente, no va a ser la misma, porque le vamos a quitar hasta la última coma”.

En la nueva, los maestros, que viven la problemática de las aulas y que están frente a grupo, sean los que den la información para que los libros de texto de todas las materias vayan acorde a los tiempos tecnológicos digitales actuales, se inculque los valores ciudadanos que se han perdido y se retomen desde el aspecto educativo.

Se considerará, además, la protección a la carrera magisterial, “para cuidar los derechos laborales que ellos han conquistado en décadas y que no se pise la dignidad de los maestros”.

Asimismo, que no sea una evaluación política sino una que les de herramientas para ser mejores, porque consideramos que fue una Reforma mal hecha.

Siempre Quedarán Pendientes en Chiapas.

Ramírez Aguilar habló también de los problemas de Chiapas que no pudieron ser solucionados en este sexenio y de la situación en la que recibirá el nuevo Gobierno.

Señaló que el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, conoce y vive en el Estado y sabe la problemática de cada rincón de Chiapas y lo que es lo mejor para cada región, “y estoy completamente seguro que, con su madurez política, profesional y humana, llevará al Estado a un gran destino de desarrollo.”.

Reconoció que en todos los gobiernos del mundo siempre quedan pendientes y que, seguramente en los que vienen, tampoco se va a resolver todo, pero se pueden sentar las bases de un nuevo México.

Destacó la noticia de López Obrador que reducirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a ocho por ciento en los seis Estados del norte y el del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Siempre he dicho que se cometió un crimen al momento de aumentar del 11 al 16 por ciento el IVA en la Frontera Sur. En el Senado hasta el momento solamente son opiniones el aplicar la misma reducción en la franja limítrofe con Guatemala y Belice, pero sin duda alguna se presentará la iniciativa”, opinó.

Ante ello, dijo que pedirá que a Chiapas se le atienda por igual a las entidades colindantes con los Estados Unidos, porque no se debe tratar de manera diferente a la frontera norte que a la del sur.

Hizo un reconocimiento al gobierno de Manuel Velasco Coello, sobre todo por haber hecho las grandes inversiones que serán la base para un mejor futuro de los chiapanecos.

En el caso de Tapachula y el resto del Soconusco, afirmó que en estos seis años se hizo la inversión más grande en la historia de la región y se dejó establecido los proyectos que la convertirán en uno de los grandes polos de desarrollo del país.

Para ello, puso como ejemplo a la Zona Económica Especial (ZEE) y al Parque Agroindustrial, ambos los primeros en México y estarán ubicados en Puerto Chiapas.

Aseguró que desde el Congreso de la Unión impulsarán esos proyectos, “porque son muy importantes para detonar la economía y la actividad laboral de Chiapas, además de que serán una atracción de inversiones, tanto extranjeras como nacionales”.

Paralelamente, confirmó, impulsarán los presupuestos para más y mejores inversiones en el Soconusco, incluyendo en comunicaciones y servicios públicos.

Las Tarifas Justas de CFE.

El Senador también abordó el tema de los precios por consumo eléctrico que, en Chiapas, se han convertido en uno de los reclamos más insistentes en los últimos 30 años.

“Viene una revolución con la llegada del gobierno. Reconocemos a López Obrador porque ese tema es una gran prioridad y, tan es así, que ha decidido trasladar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Chiapas”, comentó.

Además, que eso es políticamente correcto y una decisión acertada porque la entidad es la que mayor energía hidroeléctrica produce en el país.

“Hoy tenemos un principio de Justicia que es regresarle a Chiapas todo lo que aporta, como la energía eléctrica, el oxígeno a través de los pulmones ambientales como la Selva Lacandona y la Sierra Madre”, abundó.

Por eso consideró que la aplicación de las tarifas eléctricas justas para el sur del país será ahora una realidad, “porque si somos los principales productores de ese tipo de energía, debemos tener precios también justos”.

Eso, dijo, permitirá reivindicar una de las demandas sociales más sentidas, “porque si es un tema prioritario para toda la sociedad, también lo es para nosotros y el nuevo Gobierno”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello