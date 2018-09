Entrega Velasco Certificados y Reconocimientos a Policías

Al encabezar la entrega de certificados de Profesionalización y reconocimientos al Mérito a mujeres y hombres policías, el gobernador Manuel Velasco Coello resaltó que la preparación, formación y equipamiento de las corporaciones policiales, que se ha implementado durante su administración, ha permitido posicionar a Chiapas como uno de los estados más seguros del país.

Desde el Instituto de Formación Policial, el mandatario precisó que uno de los temas prioritarios en la agenda de su gobierno es trabajar por la seguridad y la justicia.

“Hoy estoy en la casa de las y los policías para reconocer a mujeres y hombres que con mucha valentía y entrega, exponen su vida para mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros de la República Mexicana”, manifestó.

Velasco Coello destacó el trabajo interinstitucional que el Gobierno del Estado ha realizado junto al Gabinete Nacional de Seguridad y los Ayuntamientos, para fortalecer a las corporaciones, prevenir el delito y promover la participación ciudadana.

“A lo largo de estos seis años de gobierno he sido testigo del gran trabajo y preparación que realizan las mujeres y los hombres que se dedican a garantizar la seguridad de nuestro estado, y gracias a eso, año con año fortalecen esta importante institución para que en todas las regiones la policía estatal esté presente y coordinada con las diferentes instancias federales a favor de la población”, apuntó.

Ante las y los elementos policiales, el Ejecutivo estatal explicó que ha priorizado tres ejes rectores en la estrategia de seguridad: primero, la coordinación, comprendiendo que en este reto no caben diferencias por colores políticos y tampoco existe espacio para el protagonismo o las improvisaciones, “así nos lo han demostrado los datos del INEGI año con año, y las evaluaciones de organismos como el Observatorio Nacional Ciudadano y la Organización Semáforo Delictivo”.

El segundo eje, es el mejoramiento del equipamiento de las corporaciones, porque, dijo, es un convencido de que la mejor forma de hacer frente al delito es darles las herramientas que necesitan para que puedan desempeñar un buen trabajo; al tiempo de explicar que se ha realizado una inversión histórica para la seguridad, que ha permitido la construcción de cuarteles, mejoramiento de la tecnología mediante la instalación de cámaras de vigilancia y la entrega de nuevas patrullas, entre otras acciones.

Mientras que el tercer eje, es lograr la certificación de la Policía; en este sentido, resaltó que hoy se cuenta con el 100 por ciento de los elementos certificados, reiterando su compromiso de no escatimar recursos para lograr una policía más profesional y que realice de mejor manera su misión de servir y proteger a la ciudadanía.

Durante este evento, el Gobernador entregó certificados a mil 397 policías, 92 certificados de graduación de la Licenciatura en Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 45 Graduados de la Licenciatura en Derecho con Terminal en Proceso Penal Adversarial y 27 policías reconocidos por Perseverancia, Mérito Policial, Mérito Académico y Mérito Deportivo.

Asimismo, hizo un reconocimiento especial a los elementos, Juan de Dios Nolasco Toledo y Venego Vázquez Farrera, por su valor heroico.

“Quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos de ustedes porque ya forman parte de una nueva generación de servidores públicos mejor preparados para ofrecer un servicio de calidad a la gente. Los invito a que se sigan superando y a que se esfuercen mucho en esta etapa de su vida, que sin duda les traerá grandes satisfacciones personales y profesionales. Les pido que hagan llegar esta felicitación a sus familias porque este gran logro es también de ellos”, finalizó.

El jefe del Ejecutivo estatal estuvo acompañado del titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar; del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios; del encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Octavio Lozoya Uribe; representantes del Ejército Mexicano, La Marina, comisionados y delegados federales. ICOSO