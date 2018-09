Por Bancarrota del País no Podré Cumplir Todas las Demandas: AMLO

Afirma al Iniciar su Gira de Agradecimiento.

Ciudad de México, 16 de septiembre.- Al arrancar su gira de agradecimiento en el Parque de la Loma, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que por la situación del país que se encuentra en bancarrota, posiblemente no pueda cumplir todas las demandas del país, pero sí todos sus compromisos.

“Vamos a honrar nuestros compromisos y no le vamos a fallar al pueblo de México, posiblemente por las circunstancias, porque el país está atravesando en una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero si vamos a cumplir, que quede claro, todo, todo lo que ofrecimos en campaña”, expresó.

En el mitin muy parecido a campaña, ante unas cinco mil personas, dijo que sus compromisos como otorgar becas a jóvenes de preparatoria y universidad, así como pensiones a adultos mayores de 68 años y continuar con los programas sociales, serán el piso que se ha fijado.

“Ese va a ser el piso y de ahí para arriba, hasta donde nos alcance el presupuesto que es dinero de todo el pueblo y se va a manejar con honradez”, indicó.

López Obrador aseveró que ha concluido la etapa electoral y es tiempo de cerrar filas, “nada de pleitos”.

“Ya nada de división, de pleitos, vamos a buscar la reconciliación nacional, la patria es primero”, sostuvo.

Más tarde, en entrevista a medios aclaró que el país no ha tenido crecimiento económico desde hace 30 años. Sun