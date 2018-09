Bajo Turismo de Cruceros en Puerto Chiapas Debido al Abandono del Canal de Navegación

*LA LLEGADA DE NAVIOS A LAS COSTAS DE CHIAPAS SE REDUJERON EN UN 65 POR CIENTO, DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO A LA TERMINAL DE CRUCEROS; CUANDO EL RESTO DEL PAÍS REPORTÓ INCREMENTOS DE ALREDEDOR DEL 11 POR CIENTO. EMPRESARIOS DEL SOCONUSCO ESTABLECEN ESTRATEGIAS PARA APUNTALAR LA REGION, MANIFIESTA EL EMPRESARIOS ALEXANDER FLECK

Tapachula, Chiapas; 17 de septiembre.- “La promoción turística de Tapachula y del resto de los municipios de la región Soconusco, fue suspendida desde hace varios por dar prioridad al centro y norte del Estado”, sostuvo Alexander Fleck, director de la empresa Nativo Tours.

En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, dejó en claro que la publicidad que se hace a favor de San Cristóbal de las Casas, Palenque, Tuxtla Gutiérrez y otros puntos de esas zonas, nada tienen que ver con la Costa y la Frontera Sur, no le benefician.

Por ello, según dijo, representantes de la iniciativa privada en ese sector, ya tuvieron un acercamiento con el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, con quien pactaron algunos compromisos, como la promoción permanente de los destinos del Soconusco.

Indicó que el desinterés de los funcionarios de apuntalar a Tapachula y a los municipios aledaños en materia de turismo, ha repercutido negativamente en la economía de la Costa de Chiapas.

Por ejemplo, según reveló, la promoción de la Terminal de Cruceros de Puerto Chiapas fue suspendida y ese fue uno de los factores por lo que el arribo de esos buques se desplomara y en el 2017 fuera su peor año en su historia.

Tan solo el año pasado, la llegada de esos buques a Tapachula se redujeron en un 65 por ciento, cuando el resto del país reportó incrementos de alrededor del 11 por ciento.

Otro de los factores fue la falta de dragado de la dársena y el canal de navegación, que también fue suspendido por parte del gobierno federal. Actualmente hay un calado (profundidad) de alrededor de 7.5 metros, cuando se requieren de al menos diez.

Al verificar esas condiciones, asegura que varias empresas navieras de los Estados Unidos decidieron cancelar sus arribos a Puerto Chiapas, porque los navíos podían encallar y eso ponía la integridad de los pasajeros y la tripulación que, en promedio, suman alrededor de 2 mil 500 personas por barco.

Por si fuera poco, comentó que los bloqueos carreteros también han influido para que las navieras se retiren de la Costa de Chiapas, Un día, 19 camiones cargados con turistas quedaron varados en un bloqueo de alrededor de 40 personas en la comunidad de Cuatro Milpas, entre Tapachula y el Puerto.

Recordó que desde días antes, los manifestantes habían advertido que tomarían esa postura por problemas en una escuela primaria, pero que el gobierno no hizo nada para evitarlo.

Sin embargo, los esfuerzos que han hecho los empresarios por rescatar al Soconusco de esa marginación gubernamental ha empezado a rendir sus frutos, ya que de los once arribos de este ciclo, ya hay programados 23 para el próximo año.

Aunque advirtió que los representantes de las navieras ya están haciendo las verificaciones de los calados en Puerto Chiapas y han señalado que urgen los desazolves o tendrán que cancelar.

Por eso insistió que, antes de que concluya el sexenio, deben de iniciarse las tareas de mantenimiento y de desazolve por parte del gobierno federal saliente, y que está en manos de la nueva legislatura federal aprobar las partidas presupuestales extraordinarias para el 2019, en donde se debe de incluir a Puerto Chiapas.

Calculó que los visitantes de cada uno los buques turísticos dejan poco más de medio millón de pesos en compras y servicios cuando llegan a Tapachula.

De los pasajeros, alrededor del 50 por ciento contrata a las navieras el paseo en las rutas ofertadas por Nativo Tours; mientras que otro 25 por ciento lo hacen por sí solos o con otras empresas. El resto se queda en el barco.

Dentro de los paquetes que se promocionan está las Rutas del Café, del Chocolate, y del Banano, así como la Zona Arqueológica de Izapa, Unión Juárez, Santo Domingo, los manglares, el cocodrilario, el centro de Tapachula, entre otros, incluyendo la Casa Maya, en Tuxtla Chico, donde se hace una demostración del proceso del cacao.

Fleck consideró como un suceso muy importante para la Frontera Sur, la puesta en marcha del vuelo Tapachula-Guadalajara, programada a partir del 1º de diciembre de este año.

Señaló que ese vuelo abrirá la posibilidad de conectar a Tapachula con 15 destinos nacionales y en los Estados Unidos, como Los Ángeles, San Diego, San Francisco o Las Vegas, a precios aún más baratos que viajar en autobús.

Ante ese nuevo panorama, señaló que nuevamente la iniciativa privada ha decidido moverse por sí sola, luego de que los funcionarios federales salientes no han mostrado ni el más mínimo interés.

Los empresarios, por sí solos, están armando una ambiciosa agenda de trabajo en Guadalajara y otros puntos del país y el extranjero, para promocionar al Soconusco. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello