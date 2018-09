Donald Trump Celebra Conclusión del Acuerdo Comercial con México

Washington; 17 de Septiembre.- El presidente Donald Trump, resaltó la importancia de la conclusión del acuerdo de comercio bilateral con México, e insistió en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un “horrible” compromiso para su país.

“Tenemos un gran acuerdo con México, creo que es grandioso para los dos países, un tratado que promueve empleos, y favorable para la apertura comercial”, declaró el mandatario estadunidense en la Casa Blanca, durante una reunión del Consejo de Trabajadores Americanos. Al minimizar las negociaciones de su Gobierno con el de Canadá para finiquitar un compromiso que se pueda unir al logrado con México dentro del marco del TLCAN, Trump insistió en minimizar y denostar al tratado tripartita norteamericano.

“Tenemos un acuerdo muy injusto bajo el TLCAN, era un horrible, horrible tratado, perdimos miles de negocios y millones de empleos, pero ya no va a ocurrir”, matizó el mandatario.

El pasado 31 de Agosto, la representación comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés) envió al Congreso federal de Estados Unidos la notificación de la conclusión de las negociaciones comerciales con México, con la estructura de renegociación o actualización del TLCAN.

En la misiva al Capitolio, Trump acota a Canadá se le incluirá una vez que terminen las negociaciones, pero esto antes de que venza el plazo de 90 días que tiene el poder legislativo a partir del primero de este mes de Septiembre; para ratificar o rechazar lo negociado con la USTR.

Por las leyes comerciales de Estados Unidos, el Presidente está impedido para pedirle al Congreso la aprobación de un acuerdo bilateral de comercio con México, como él lo presume.

Desde que asumió la Presidencia, no quita el dedo del renglón de querer anular al TLCAN sacando a Estados Unidos del tratado. Para hacerlo, debe avisar al Capitolio con un plazo de 60 días antes del retiro de Estados Unidos, esto, en medida legal por si los legisladores federales se opusieran a lo que pretende.

Trump insiste en querer dos acuerdos bilaterales, en lugar de mantener vigente al TLCAN. Sin embargo, por las leyes comerciales en vigencia el mandatario no puede hacerlo ahora, no por lo menos hasta el último día de Noviembre que vence el plazo que inició el pasado 31 de Agosto.

“Veamos qué ocurre con Canadá, les hemos dicho que es lo que pretendemos tener; veamos cómo se da el proceso; estoy seguro de que saldrá bien; estamos trabajando en ello”, añadió. Apro