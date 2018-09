Palaperos de “Plaza Madero” se Quejan por Altos Cobros de CFE

Tapachula, Chiapas, 19 de septiembre.- Ante los altos cobros por el servicio de energía eléctrica, comerciantes de la Plaza Madero, ubicada en la comunidad Puerto Madero, solicitaron la intervención de las autoridades porque, aseguraron, están al borde de la quiebra.

Epifanio Hernández Siles señaló que de 36 locales, 25 están cerrados como consecuencia que sus propietarios ya no pueden pagar los altos cobros que les hace la Comisión Federal (CFE), que cada vez se hacen impagables ante las bajas ventas.

“Solamente tenemos un enfriador e incluso hay locales donde no los tienen conectados porque no hay mucha venta, estamos en la incógnita de pagar o dejar de darle de comer a nuestra familia, de ya no mandar a nuestros hijos a la escuela, y tampoco hay para comprar producto”, agregó.

El comerciante señaló que los cobros van desde 1,500 pesos, 2 mil, 2 mil 500 y si no pueden pagar uno, menos cuando se les acumulan dos recibos, además de enfrentar el corte del servicio, situación por la que reiteró su llamado al gobierno para que se implementen estrategias para tratar que de las tarifas no sean excesivas.

Añadió que el primer recibo les llegó de mil 800 pesos, 800 del contrato y mil pesos de consumo y de ahí a la fecha los altos cobros, están preocupados porque los locales entre semana están completamente vacíos, solamente tienen ventas sábados y domingos, pero muy pocas, de 12 mesas apenas se ocupan dos o tres, contrario a otros puntos turísticos del país donde toda la semana hay visitantes.

Ya fueron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), llamaron al representante de CFE, pero no les dieron ninguna solución. Actualmente cierran a las 18:00 horas para no tener que encender luces, mantienen los precios al público porque tampoco pueden aumentarle porque eso significaría ahuyentar a los pocos comensales. EL ORBE / Rodolfo Hernández González