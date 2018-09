En mi Primer día de Gobierno Enviaré Iniciativa al Congreso Para Eliminar el Fuero en Chiapas

* Afirma el Gobernador Electo Rutilio Escandón.

El gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Cabildo Electo de Tuxtla Gutiérrez, a quienes exhortó a trabajar con ímpetu y honradez por amor al pueblo que los eligió en el proceso electoral del pasado 1 de Julio.

Acompañado del presidente municipal electo, Carlos Morales Vázquez, Rutilio Escandón dijo que su Gobierno respetará la autonomía de Poderes, pero vigilará el proceder de todas las autoridades en Chiapas para que éstas actúen con honestidad, diligencia y eficacia.

Dijo que lo primero que hará como Gobernador será enviar al Congreso del Estado una iniciativa de ley para suprimir el fuero constitucional en Chiapas, con el objeto de terminar con la cadena de complicidades en todos los niveles de Gobierno.

Al afirmar que Tuxtla saldrá adelante porque es una gran capital y porque tendrá un gran Alcalde y el respaldo del gobernador, Escandón Cadenas hizo hincapié en que el próximo cabildo estará integrado por personas serias que trabajarán por el bienestar y el bien común de los tuxtlecos.

En ese sentido, pidió al próximo cabildo desterrar todo lo que tanto ha afectado al pueblo: el cáncer de la corrupción e impunidad y advirtió que su Gobierno no solapará ni protegerá a funcionarios sinvergüenzas, como también lo hará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“No habrá sinvergüenzas en Chiapas que vayan a buscar protección en México”, subrayó.

Asimismo, los exhortó a trabajar de buena fe y buscar siempre que el servicio público se haga de manera auténtica y de forma legítima, lo que conllevará a la eficacia y transparencia.

“Tuxtla es una gran ciudad, con personas nobles, de lucha, muy humanas y humildes, pero las autoridades han abusado de ellas, miren cómo esta Tuxtla”, indicó Rutilio Escandón.

Infirió que habrá intereses que querrán opacar el trabajo gubernamental pero nada detendrá que se labore por los intereses del pueblo y aquel que lo intente que se atenga a las consecuencias: “Ya basta de corrupción, de moches, de complicidades y de negocios ilícitos, esto se va a terminar”, agregó.

Rutilio Escandón también apuntó que enviará otra iniciativa de ley para que el delito electoral sea considerado grave en Chiapas y el delincuente electoral no salga en libertad bajo cualquier tipo de caución.

"Como servidores públicos tenemos una gran responsabilidad y la más importante es la de no caer en la tentación, eso hay que evitar para que seamos dignos representantes de la comunidad", puntualizó el Gobernador Electo al aceptar que asistirá a la toma de protesta del próximo Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez el 1 de Octubre.