No a la Violencia en Chiapas: Manuel Velasco

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, dijo que los chiapanecos rechazan la violencia y le apuestan a la paz y la armonía.

“Todos debemos cerrar filas y unirnos más para no permitirle el paso a la violencia y seguir compartiendo lazos de armonía y hermandad entre los chiapanecos”, expresó.

Tras encabezar una reunión de seguridad, el Mandatario Estatal condenó el asesinato del periodista Mario Gómez Sánchez ocurrido en Yajalón y dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya está realizando las investigaciones correspondientes para que este crimen no quede impune.

Al revisar las estrategias conjuntas que en materia de seguridad llevan a cabo con el Ejército, la Marina, la PGR, la Policía Federal y el CISEN, Velasco Coello indicó que se buscará tener una mayor coordinación entre los tres niveles de Gobierno para fortalecer los mecanismos de protección a los periodistas.

Puntualizó que se deben seguir fortaleciendo no sólo los mecanismos para atender situaciones de emergencia y de riesgo, sino también para impulsar programas preventivos.

El Gobernador Manuel Velasco encabezó los trabajos de la Mesa Estatal de Seguridad donde se evaluaron las estrategias conjuntas que el Estado, los municipios y la Federación llevan en todo el territorio chiapaneco.

Se acordó seguir reforzando los operativos preventivos y de vigilancia en los 124 municipios de la entidad, así como coordinar mayores acciones de seguridad de cara al relevo de los ayuntamientos municipales el próximo primero de Octubre.

Velasco Coello pidió iniciar cuanto antes el trabajo coordinado con las nuevas autoridades municipales electas el 1 de Julio, con la finalidad de mantener bajos los índices delictivos. ICOSO