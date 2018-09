No más Humillación Para el Pueblo de México: AMLO

* Reitera Bajar IVA e ISR en Norte del País.

Ciudad de México.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México se convertirá en una potencia económica y en un ejemplo de desarrollo y bienestar en el mundo, al destacar las diferentes “cortinas” para el impulso económico y al empleo que se establecerán desde el sur hasta el norte del país.

Ya no queremos que se siga humillando a nuestro pueblo. El mexicano va a tener trabajo donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas”, dijo mediante un video grabado desde San Luis Río Colorado, Sonora.

Confirmó que, en tres mil 180 kilómetros desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Tijuana, Baja California, con 30 kilómetros de ancho, se declarará una zona libre que sea la “última cortina” donde se detengan los mexicanos para que cuenten con trabajo y no se vean obligados a cruzar al otro lado de la frontera.

Ahí bajará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 a ocho por ciento y el Impuesto sobre la Renta (ISR) a 20 por ciento, además de que salario mínimo aumentará al doble para que los mexicanos no se vean obligados a emigrar o lo hagan por gusto, no por necesidad.

Sostuvo que el plan comenzará en el sur, en el Suchiate, en Tapachula, en el Soconusco, con el Tren Maya y con la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables.

La siguiente “cortina” estará en el Golfo de México con la rehabilitación de refinerías y la construcción de una en Dos Bocas, Tabasco.

En tanto, otra de dichas “cortinas” estará en el Istmo de Tehuantepec con el mejoramiento del ferrocarril de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, donde se creará otra zona libre en donde haya empleo y mejoren las condiciones de vida.

Asimismo, en Oaxaca se pavimentarán unos 300 caminos con concreto para “dar trabajo a la gente”. “Vamos a hacer caminos buenos, se va a utilizar mucha mano de obra, se va a pagar bien a los trabajadores”, sostuvo.

Indicó también que en el centro del país se resolverá “de una u otra manera” el problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sea con Santa Lucía o en el Lago de Texcoco. “La política es optar entre inconvenientes”, dijo.

Agregó que el Bajío tiene un buen crecimiento económico, pero se impulsará el desarrollo industrial en Nuevo León.