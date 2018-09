Trabajadores del DIF Tapachula se van a Paro de Labores al Suspenderles el Servicio Médico

* ABEL DE LEÓN, SECRETARIO SINDICAL AFIRMÓ QUE LA ÚNICA RESPUESTA QUE LE HA DADO EL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA ES QUE YA NO HAY PRESUPUESTO PARA CUMPLIRLES CON ESE DERECHO.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre.- Por segunda ocasión en menos de 15 días, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Sistema Para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Tapachula, paralizó sus actividades porque, en esta vez, la parte patronal les suspendió los servicios médicos.

Apenas hace menos de dos semanas, esos mismos empleados municipales habían paralizados sus actividades, en protesta por supuestos incumplimientos en el Contrato Colectivo.

Abel de León Zúñiga, secretario general de ese sindicato, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que, con anticipación, presentó un pliego petitorio al todavía director de ese organismo descentralizado, Jorge Hernández Aguilar, pero asegura que no quiso atenderlos.

El primer punto en sus demandas, según dijo, es que les vuelvan a dar el servicio médico que les corresponde como trabajadores, ya que aseguró que actualmente tienen que pagar las consultas privadas y los medicamentos.

De acuerdo al líder sindical, son 163 los afectados y la respuesta que les han dado hasta ahora es que ya no presupuesto.

También señaló que no han querido reconocer a 63 trabajadores como parte de ese sindicato, aún cuando ya hay una resolución en torno a ello.

Otro de los puntos es que la parte patronal está cumpliendo parcialmente con los descuentos vía nómina a los trabajadores sindicalizados, relacionadas a las cuotas.

Se refirió al actual Director del DIF, como una persona prepotente, que grita y amenaza a los trabajadores que los va a correr y cuando le han exigido cumpla con los requerimientos de la base laboral, les contesta que “le hagan como quieran”.

Derivado de la protesta de hace unos días, indicó, las autoridades aceptaron que cubrirán el alrededor de medio millón de Pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pretendían descontarles.

Para ello tuvieron que documentar y comprobar que hay acuerdos por escrito entre las partes y plasmados en el Contrato Colectivo del Trabajo, destacó.

Mientras que, en lo relacionado al pago de la parte proporcional del aguinaldo, el tema quedará resuelto antes del 30 de Septiembre, cuando concluye el periodo administrativo municipal.

Los sindicalizados realizaron su manifestación en la entrada principal de ese organismo descentralizado, ubicado al nororiente de la ciudad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello