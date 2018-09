Se Declaran en Resistencia Civil más de 2 Mil 500 Usuarios del Coapatap

* HABITANTES DE DIVERSAS COLONIAS ARGUMENTAN QUE EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES, HAY UN INCREMENTO DE ALREDEDOR DEL 300 POR CIENTO EN LAS TARIFAS QUE COBRA LA DEPENDENCIA MUNICIPAL.

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre.- Alrededor de 2 mil 500 usuarios del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), se declararon en resistencia civil a partir de este fin de semana en contra de las altas tarifas de ese organismo.

Así lo dio a conocer en entrevista exclusiva para este rotativo, Luis Alberto Soto, representante social de las 25 colonias que tienen demandado a las autoridades locales ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), por el incremento en el cobro del vital líquido, que calculan es en alrededor del 300 por ciento en los últimos dos meses.

Dijo que como han interpuesto legalmente sus quejas ante las autoridades, no les podrán cortar el suministro en tanto no haya una resolución jurídica.

Como argumento en su defensa, dio a conocer que el 1 de Septiembre de éste año, los Diputados locales salientes autorizaron un aumento a las tarifas de agua potable en Tapachula, de dos Pesos por uso doméstico, pero no del 300 por ciento.

En ese grupo en resistencia, los usuarios no pagarán los recibos mientras que no les comprueben que esos aumentos que les están imponiendo, ya hayan sido autorizados en el Congreso y no se trata de una artimaña para recaudar millones de Pesos a una semana de que concluya la actual administración municipal, dijo.

De acuerdo a Soto, dentro de las miles de familias que decidieron formar ese frente común en contra del Coapatap, hay pobladores de las colonias Pobres Unidos, Solidaridad 2000, Palmeiras, Nuevo Milenio, entre otras.

Independientemente de ellos, comentó, hay otro movimiento similar entre comerciantes y usuarios del primer cuadro de la ciudad.

Dijo desconocer los motivos que han tenido los dirigentes de las Cámaras y otros sectores productivos para guardar silencio ante esos incrementos, a pesar de los daños económicos que representan para sus agremiados y para ellos mismos.

Dio a conocer que para este lunes está previsto que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emita un resolutivo a todas sus demandas, aunque adelantó que si esa Subdelegación local insiste en prolongar el caso, acudirán a las oficinas centrales en México para exponer lo ocurrido.

Comentó también que en la Profeco presentaron otras denuncias por la pésima calidad de agua mal denominada “potable”, y les contestaron que ese tema es responsabilidad de la Secretaría de Salud, y por ello no recibieron esas quejas.

El dirigente social hizo un llamado al resto de los usuarios en Tapachula a integrarse a ese frente común, que tiene como único objetivo se apliquen tarifas justas en el Coapatap y se descarte que se tratan de actos de corrupción. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello