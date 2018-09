Sostendrá Gobierno de AMLO el IEPS a la Gasolina, no Bajarán los Precios: Nahle

* Próxima Titular de SENER Justifica que se Invertirá Para Construir Refinerías.

Tabasco.- La próxima titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, justificó la permanencia del Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS), asegurando que en todos los países del mundo las gasolinas pagan gravámenes, y afirmó que estos recursos se invertirán en obra pública.

Nahle García, acudió este sábado al municipio de Paraíso, para supervisar la limpieza de los terrenos donde será construida la refinería que ha anunciado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y cuyos trabajos están a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En entrevista con el programa Telereportaje, Nahle fue cuestionada sobre la permanencia del IEPS, a lo que explicó que en Estados Unidos y en todo el mundo se cobra impuesto al combustible, destacando que en algunos países es la producción y en otros, a la comercialización y México no es la excepción.

“En todo el mundo se cobran los impuestos y las gasolinas que se importen también entran con impuestos, los mismos impuestos que le van a cobrar a la comercialización de Pemex”, señaló.

“Nosotros en Morena, en la legislatura pasada, nos oponíamos a que se aumentara el IEPS, lo aumentaron, ahí está el aumento del IEPS; después le dijimos que había que ajustarlo y dijeron que no se podía ajustar de acuerdo a Hacienda porque ya se tenía proyectado un presupuesto, y si bajamos el IEPS todos los estados, Tabasco, Veracruz, Campeche, etc, van a tener menos presupuesto”, agregó.

Nahle García señaló que los recursos se necesitan para hacer refinerías, para tener más plataforma para buscar petróleo. “Claro que necesitamos para hacer obras, aquí el gobernador electo que todavía no entra pero ya anda muy activo, ya tiene contemplado varias vialidades para Tabasco”, refirió. SUN