Huitiupán Cuenta con un Centro de Salud Amplio y Moderno: MVC

Habitantes de Huituipán ya cuentan con un Centro de Salud con Servicios Ampliados, que cumple una demanda añeja al proporcionarles servicios de calidad los 365 días del año, aseguró el gobernador Manuel Velasco Coello.

Mencionó que el antiguo Centro de Salud, que estuvo en funciones desde 1945, era insuficiente y estaba totalmente deteriorado, por lo que como parte de la infraestructura hospitalaria que se construye alrededor del Estado, se impulsó y entregó esta nueva obra que cuenta con instalaciones y equipo de primer nivel.

“Este nuevo Centro de Salud representa un acto de justicia social en beneficio de más de 24 mil habitantes, porque las familias de Huitiupán hoy tienen un espacio de salud digno y cercano a sus hogares, y ya no tendrán que trasladarse a otros municipios a recibir la atención que necesitan. Aquí se va a poder atender a todas las personas del municipio, sean o no sean derechohabientes”, mencionó.

Cabe señalar que tanto el equipamiento, el mobiliario, como el cuerpo médico, están de manera permanente en dicho nosocomio que ofrece sus servicios las 24 horas y en el que laboran siete médicos, cinco enfermeras y un técnico, además del personal administrativo.

Además cuenta con consultorios de medicina general, dental, nutrición, psicología, laboratorio con servicios de transfusión, ultrasonido y rayos X, sala de expulsión, admisión continua, área de observaciones, farmacia, sala de usos múltiples y servicios generales.

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo expresó que no se bajará la guardia para que más familias chiapanecas cuenten con servicios médicos de calidad, así como infraestructura hospitalaria que permita un mayor acceso a la salud.

“Seguiremos fortaleciendo una red hospitalaria que sea de calidad y accesible; por eso se han rehabilitado y construido 33 clínicas y hospitales en las diferentes regiones de Chiapas”, concluyó. ICOSO