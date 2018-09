En el Actual Ayuntamiento se Duplicaron los Antros de Vicio y la Prostitución: Colonos

* Robos, Asaltos y Violencia a Unos Metros de la Presidencia Municipal.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre.- Durante la administración municipal que encabezó el aún alcalde de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, se incrementaron los antros de vicio y la prostitución de hombres y mujeres en el centro de la ciudad, en alrededor del cien por ciento, sostuvo Marco Antonio Mazariegos Ramírez, presidente de la colonia Centro.

Ante representantes de medios de comunicación dijo que hay inconformidad de parte de los habitantes y locatarios de ese sector por la apertura en los últimos días de nuevos antros de vicio y centros botaneros.

Para poner un par de ejemplos, señaló que en la 11ª Poniente, entre la 12 y 14 Norte, hace una semana abrieron un bar denominado “La Morenita”.

También en el centro de la ciudad, se reinauguró por enésima ocasión un bar al que ahora denominaron “El Soconusco”, antes “El Caballo Dorado”, donde fue clausurado varias veces porque en ese lugar se han cometido varios delitos, incluso homicidios.

“Es muy preocupante para los que viven en el centro de la ciudad, el incremento de los lugares con venta de bebidas embriagantes en esta administración”, dijo.

Mazariegos Ramírez aseguró además que, derivado de todo ello, hay demasiados robos, asaltos y violencia en ese sector de la ciudad.

“Los niños ya no pueden salir a la calle porque estamos con el Jesús en la boca. Hay gente armada que llega a tomar a esos lugares”, indicó.

Según dijo, presentaron oportunamente sus inconformidades ante las autoridades locales, pero que en lugar de atender esos reclamos no les hicieron caso y permitieron la apertura de más antros de vicio.

Es muy extraño que a unos días de que concluya el actual periodo municipal, se estén abriendo muchos más establecimientos con venta de bebidas embriagantes, subrayó, otro de los problema que hereden a las autoridades entrantes.

La Prostitución a Unos Metros de la Presidencia.

El Presidente de esa colonia también se refirió otros temas, como al que calificó de “grave problema de prostitución en el centro de la ciudad”.

Señaló que en la 12ª Norte, entre la 3ª y 7ª Poniente, es decir a dos cuadras de la Presidencia, hombres y mujeres se exhiben públicamente para ofrecer, sin recato alguno, los servicios de prostitución.

Consideró que es una actividad la cual, desde hace muchos años, tiene un lugar establecido en la entrada poniente de la ciudad (Las Huacas), pero no en el centro, donde pasan todos los días mujeres y niños, y son testigos de espectáculos públicos que dañan la moral.

Hay la intención de que, en las próximas horas, hombres y mujeres dedicados a esas actividades también se posesionen de otras calles del sector, como la 9ª Poniente, entre la 10a y 12ª Norte, justo donde hay comercios y paradas del transporte colectivo.

“Creemos que la gran mayoría de esas personas son centroamericanas. Incluso se sospecha que detrás hay tratantes y que probablemente estén involucrados servidores públicos”, abundó.

En el caso de la prostitución en Tapachula, consideró que se trata de un problema de grave peligro, porque no hay un control sanitario y en cualquier momento podría brotar una epidemia entre la población, de alguna enfermedad de transmisión sexual.

Durante estos tres años, recordó, se han visto en la necesidad de sacar pancartas afueras de sus casas para señalar que están en contra de la apertura de más antros de vicio y de la prostitución, en el centro de la ciudad.

Ese tema también fue presentado ante las autoridades que concluyen su periodo este fin de semana, afirmó, pero tampoco hubo respuestas positivas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello