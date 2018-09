El Alcalde Miente al Decir que Entregará las Cuentas Claras: Trabajadores del DIF Tapachula

* Les Adeudan Más de Medio Millón de Pesos.

Tapachula, Chiapas; 26 de Septiembre.- El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Sistema Para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en Tapachula, dijo que miente el aún alcalde, Neftalí del Toro Guzmán, al decir que hay cuantas claras, cuando en realidad les están robando el dinero de los empleados municipales.

El secretario general, Abel de León Zúñiga, dijo en rueda de prensa que en realidad no cumplieron con pagarles a los trabajadores lo que establece la ley, como el aguinaldo.

“Nos están robando las percepciones, se están quedando con más de medio millón de pesos”, indicó al señalar que en las últimas horas tuvieron una reunión con la parte patronal y la representación jurídica, y que les informaron que no les pagarán “hagan como le hagan”.

Acompañado de Alberto Castañeda y Fredy Veraza Hernández, secretarios de Acción Política y el de Organización, respectivamente, dijo que también les han descontado los días que se han manifestado públicamente exigiendo sus derechos y revelando las irregularidades en el interior de ese organismo supuestamente descentralizado.

“No hay cuentas claras como lo dice el alcalde porque se está quedando con dinero que ya esta etiquetado para los trabajadores y se debe de pagar como corresponde”, insistió.

Los representantes sindicales coincidieron que en las próximas horas presentarán una denuncia penal ante las autoridades en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de robo de más de medio millón de pesos de los trabajadores del DIF de Tapachula.

Consideró que, al faltar cuatro días para que concluya esta administración municipal, se pretende heredar ese problema a las próximas autoridades.

No descartaron que, en las próximas horas, lleven a cabo acciones de protesta antes de los relevos protocolarios, para exigir sus derechos laborales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello