Matilde Espinosa Pretende Entregar Saqueado y Endeudado el Ayuntamiento de Suchiate

Sonia Eloina Hernández, la declarante.

* Denuncia Sonia Eloina Hernández, Alcalde Electa.

Suchiate, Chiapas; 26 de Septiembre.- Contraviniendo las disposiciones legales y totalmente fuera de su mandato, la presidenta municipal Matilde Espinosa Toledo pretende entregar Tesorería y Obras Públicas hasta el 1 de octubre, denunció la alcaldesa electa, Sonia Eloína Hernández Aguilar.

En rueda de prensa entregó la calendarización hecha de manera unilateral y la queja que ya envió a Alejandro Culebro Galván, Auditor Superior del Estado, señalando que otra de las problemáticas existentes en este municipio son muchas obras inconclusas en las que ya fue entregado el anticipo, situación que pidió sea investigada, tampoco están pagando el aguinaldo de la mayoría de los trabajadores y hay varias personas a las que les adeudan la última quincena de trabajo.

Dijo que hay un saqueo del mobiliario en todas las áreas de las oficinas del Ayuntamiento, ni siquiera quieren dejar las mesas que se utilizaban para realizar la junta de Cabildo, “ya no digamos en todas las áreas donde están dejando sólo mesitas y algunos escritorios”.

Denunció que los carros de Vialidad y recolección de la basura están inservibles, el municipio de Suchiate es un caos, ya no salen a recoger la basura desde hace un mes, “nosotros estuvimos apoyando con un camión que acondicionamos, pero esa no es nuestra función, por eso llegan los recursos al municipio para usarlos como se debe”.

Hernández Aguilar informó que la autoridad ya está enterada de todas las anomalías en esta administración municipal.

“Mi preocupación es que como alcalde electo necesito cuidar de los intereses de los suchiatenses, eso es lo principal y tal como lo dije en campaña, lo ratifico, no voy a solapar irregularidades, nada fuera de la ley”, comentó.

Las autoridades deben de realizar las sanciones correspondientes y realizar las auditorías. “En el DIF, en Obras Públicas, en Tesorería no hemos tenido ni siquiera acceso a las nóminas, nosotros nos hemos preparado por fuera en cursos, pero del ayuntamiento saliente no tenemos ninguna disponibilidad, como lo estoy presentando ante ustedes en estos documentos”.

Informó que los proveedores la han empezado a buscar para que les pague, por lo que “espero encontrar cuando menos 100 pesos en alguna de las cuentas, porque lo más seguro es que las vamos a encontrar en ceros”.

Denunció que la alcaldesa Matilde Espinosa Toledo en la última semana ha dado más de 200 permisos para bares, lo que no hizo durante toda su administración, cobrándole dinero a quienes benefició. EL ORBE / Rodolfo Hernández González