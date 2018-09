Mi Gobierno Predicará con el Ejemplo y Trabajará con Total Honestidad: REC

* Para Impulsar el Progreso y Desarrollo de Chiapas.

El gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, señaló que su Gobierno predicará con el ejemplo y trabajará con total honestidad en cada una de las acciones que lleve a cabo, con el objetivo de cumplir al pueblo de Chiapas que confía en un cambio verdadero para impulsar el desarrollo.

“Nuestro gobierno no será de simulaciones, yo seré el primero en poner el ejemplo para que el cambio se note desde el primer día”, dijo, al tiempo de precisar, a partir del 8 de Diciembre, cuando tome posesión como Gobernador constitucional, se trabajará de forma responsable y cercana a la gente.

Asimismo, se comprometió a construir una nueva relación con el Gobierno Federal que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para impulsar juntos el progreso en todas las regiones de la entidad, especialmente donde existe mayor rezago y marginación.

Reiteró que durante su administración se implementará una política de austeridad que permita generar ahorros para financiar las obras y programas prioritarios; además, reiteró que el combate a la corrupción y la impunidad será de manera decidida y se fortalecerán la transparencia y la rendición de cuentas para recuperar la confianza de la gente en las instituciones.

“No vamos a tolerar que los funcionarios se enriquezcan del presupuesto, porque el pueblo nos ha brindado su respaldo para llevar a cabo una verdadera transformación y en honor a esa confianza vamos a hacer bien las cosas. No tengan duda, se sancionará a quien se aproveche de su posición”, agregó.

En este sentido, explicó que su gabinete estará integrado por hombres y mujeres con los mejores perfiles para ocupar los cargos y que tengan verdadera vocación de servicio. También aseguró que se eliminarán los privilegios y se recortarán los altos salarios para poder apoyar a quienes ganan menos.

Asimismo, el próximo titular del Ejecutivo Estatal manifestó que no vivirá en la Casa de Gobierno y que los helicópteros y aviones a disposición del Gobierno se destinarán únicamente a acciones de seguridad, protección civil o como ambulancias aéreas para auxiliar a la gente de comunidades más alejadas.

Finalmente, Rutilio Escandón se comprometió a escuchar todas las voces y continuar caminando a ras de tierra para conocer de cerca las problemáticas y necesidades de todas las comunidades pues será un Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Comunicado de Prensa