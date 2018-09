Policías Municipales de Suchiate se Declaran en Paro de Labores

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre.- Alrededor de cien elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de Vialidad en el municipio fronterizo de Suchiate, se declararon en paro de labores este jueves para exigir el pago inmediato de la parte proporcional del aguinaldo, sueldos y prestaciones.

Por la mañana, los uniformados se concentraron en las instalaciones del Palacio Municipal y una comisión de ellos entró a una reunión con la alcaldesa, Matilde Espinoza Toledo, a quien le expusieron sus peticiones.

Luego de varias horas de tratar esos y otros temas, al mediodía se les propuso que los recursos serían entregados a más tardar este viernes, a lo cual los policías inicialmente habían aceptado.

Sin embargo, poco después decidieron declinar en esa decisión y, en lugar de ello, exigieron que el pago fuera inmediato, incluyendo los salarios del 30 de Septiembre.

Como los recursos siguen en el proceso de ser liberados por parte de la Secretaría de Hacienda, no se pudo resolver e esa manera la petición de los elementos de la Seguridad.

La mesa de diálogo fue suspendida alrededor de las 16:00 horas y, poco después, los manifestantes tomaron ese edificio.

Adelantaron que continuarán con esa postura en tanto no les paguen, por lo que se cree que las instalaciones amanecerán tomadas este viernes y, muy probablemente, no haya labores en las primeras horas del día. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello