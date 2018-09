Promete AMLO a Empresarios Petroleros Respetar Contratos

* Para Frenar Caída en la Producción.

Ciudad de México; 27 de Septiembre.- En una reunión con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), que agrupa a petroleras extranjeras y mexicanas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a respetar los contratos petroleros firmados en la actual administración, así como agilizar trámites burocráticos que frenan la extracción y producción de hidrocarburos.

A cambio, en una reunión privada de más de dos horas con los representantes y directivos de 43 empresas petroleras, el Presidente Electo les pidió seguir trabajando para frenar la caída en la producción petrolera, toda vez que -dijo- a cuatro años las proyecciones que se dieron de la reforma energética no han sido alcanzadas.

Asimismo, los empresarios petroleros se comprometieron a seguir invirtiendo en el país y en los próximos cuatro años se espera un compromiso de inversión -de los contratos ya firmados- de alrededor de 4 mil millones de Dólares conforme a plazos y tiempos que establecen los contratos.

Tras el encuentro, Rocío Nahle, senadora y próxima secretaria de Energía, resaltó a medios que hay quejas por parte de los empresarios de que los órganos reguladores se tardan mucho y que hay mucha burocracia.

“Se les mostró cómo estamos en la caída de la producción petrolera y que a cuatro años las proyecciones que se dieron en la reforma energética no se han alcanzado, y pues darles la ayuda burocrática, porque muchos se quejan de que por burocracia no pueden avanzar, ayudarles para que puedan avanzar en trabajamos de exploración y producción”, indicó Nahle.

Detalló que el Presidente Electo les dijo a petroleros que se están revisando los contratos pero que ellos se pongan a trabajar porque se va a respetar el estado de derecho. “Los acuerdos que haya hecho el gobierno anterior pues son acuerdos que tiene que respetar el gobierno siempre y cuando estén bien”, enfatizó.

Para el presidente de la Amexhi, Alberto de la Fuente, se mostró un respaldo hacia el próximo Gobierno para que cumpla la meta de incrementar la producción petrolera.

“Nos quedamos con mucha certidumbre, nos quedamos con la tarea clara de ponernos a trabajar, el presidente electo y los futuros integrantes de su equipo de trabajo fueron claros en términos de apoyarnos y ayudarnos a que cumplamos con nuestros compromisos de trabajo”, expresó.

El también Presidente de Shell México dijo que hay certeza en los contratos que se han venido adquiriendo en las rondas de licitación.

“El presidente electo fue muy claro en respetar los contratos y fue muy claro en que nosotros vamos a cumplir con las obligaciones de esos contratos, que así lo seguiremos haciendo y en ese sentido nos vamos con la tranquilidad de que nuestros contratos serán honrados porque así nos lo hizo saber”, dijo de la Fuente.

Expuso que hay interés en seguir invirtiendo en México y para los próximos cuatro años se espera una inversión de cuatro mil millones de Dólares con los contratos firmados en esta administración. Sun