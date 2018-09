Acuerdan Reforzar Vigilancia Ante Relevo de Ayuntamientos en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- A pocas horas de que inicie el relevo de Ayuntamientos en Chiapas y las nuevas autoridades inicien su encargo este 1 de Octubre, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, indicó que por instrucciones del Gobernador Manuel Velasco Coello, se reforzó la coordinación en todos los municipios, a través de un centro de mando, a fin de que este proceso transcurra en paz y con tranquilidad.

Al respecto, el responsable de la política interna manifestó que se cuenta con una mesa permanente para atender y encauzar mediante el recurso del diálogo cualquier inconformidad, sin embargo, advirtió que no habrá tolerancia ante quienes busquen expresar sus diferencias de manera violenta, afectando los derechos humanos y las libertades de la población, por lo se aplicará la Ley sin distinciones.

El funcionario estatal reafirmó la determinación del Gobernador Velasco de seguir utilizando el recurso del diálogo para encontrar soluciones a las necesidades de los chiapanecos, porque está convencido de que no existe problema que no pueda resolverse por esta vía para construir alternativas y llegar a acuerdos en beneficio de Chiapas, precisó.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno refrendó el compromiso de seguir trabajando sin descanso para resolver las diferencias entre los chiapanecos, así como la vocación pacífica, de trabajo y concordia que esta Administración ha tenido como premisa desde su inicio, ya que la solución a los problemas de Chiapas es a través del diálogo, el respeto y la tolerancia.

