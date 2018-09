No se han Expedido Nuevas Concesiones de Transporte en Ningún Municipio de Chiapas

* Sólo se han Regularizado a los Transportistas Legalmente Concesionados.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Transportes informa que la publicación en el Periódico Oficial 395 del Congreso del Estado, de fecha 19 de Septiembre del 2018, corresponden a la regularización de concesiones de transporte público que ya existían y no se trata de un nuevo concesionamiento, por lo que esto no altera el parque vehicular dentro del transporte público en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

La publicación de estas regularizaciones corresponde a procesos administrativos de revocación de concesiones y disgregación de sociedades, en la que la resolución fue la de otorgar una concesión de regularización y dar certeza jurídica a transportistas que ya trabajaban legalmente dentro del sector transporte desde hace años.

En este sentido, la Secretaría de Transportes exhorta al gremio y sociedad en general a no malinterpretar estos trámites de regularización, los cuales son publicados en los periódicos oficiales como lo marca la ley, con una entrega de nuevas concesiones, ya que el Ejecutivo del Estado no ha autorizado tal proceso. ICOSO