Exhorta REC a los Diputados y Alcaldes Entrantes a Actuar con Ética y Eficiencia

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con coordinadores de la próxima legislatura local que entrará en funciones el 1 de Octubre, a quienes exhortó a actuar con ética y eficiencia para estar a la altura de todos los chiapanecos.

En vísperas de la toma de protesta de Alcaldes y legisladores, Rutilio Escandón les pidió estar al nivel de Chiapas y actuar con principios éticos para construir el cambio que los chiapanecos siempre hemos anhelado.

Al reiterar que él encabezará un Gobierno austero y sin privilegios, llamó a los Coordinadores parlamentarios a hacer lo mismo desde sus bancadas para responderle al pueblo como se merece y para dignificar al Poder Legislativo.

“En mi gobierno no habrá ni amiguismos ni complicidades. Vamos a hacer las cosas de manera diferente: con austeridad, seriedad, decencia y honestidad. Pido lo mismo, con todo el respeto, a los presidentes municipales y a los diputados”, agregó.

Escandón Cadenas anunció que en Chiapas ya se acabaron los actos parafernalios, por lo que él rendirá protesta en la sede del Congreso del Estado y no en otro lugar, como lo marca originalmente la Constitución del Estado.

Al exhortar también a los Presidentes Municipales a desempeñarse con ética y eficiencia, el próximo Gobernador de los chiapanecos indicó que la austeridad en la política tradicional colapsa pero no cuando hay visión y transparencia.

Asimismo, solicitó a los legisladores trabajar duro, con armonía y sabiduría para crear leyes que abonen al bienestar, al orden, al desarrollo y a la justicia en Chiapas, siempre protegiendo los bienes supremos del pueblo y el Estado de derecho.

“No nos vamos a perder en la política tradicional, por eso acabaremos con el fuero y los privilegios. Porque el pueblo está harto de esta política, más bien quiere paz, progreso y desarrollo”, añadió.

Escandón Cadenas manifestó su alegría porque las mujeres ocuparán lugares dignos en el Congreso, desde donde seguramente trabajarán y abonarán con propuestas de normas jurídicas que contribuirán al progreso y seguridad de los chiapanecos.

Cabe destacar que la próxima legislatura chiapaneca estará integrada por 25 mujeres y 15 hombres, la mayoría por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En la reunión estuvieron presentes: Aidé Ocampo (PRI), Ana Laura Basurto (Mover a Chiapas), Maya de León (PES), Marcelo Toledo (Morena), Elizabeth Bonilla (PT), Fidel Álvarez (PVEM) y María Elena Villatoro (Chiapas Unido). Comunicado de Prensa