Ejidatarios Retienen 9 Unidades Exigiendo Pago de Gastos Médicos

* Luego de accidente donde hubo lesionados.

Unión Juárez, Chiapas; 30 de Septiembre.- Como consecuencia que la empresa Transportes “Tacaná” se niega a pagar los gastos médicos a 9 pasajeros que resultaron lesionados en una volcadura, habitantes de diversas comunidades mantienen retenidas 9 unidades.

La comisariado del ejido Córdova Matasanos, de este municipio, Martha Velázquez Pérez, precisó que las unidades no las tienen secuestradas, simplemente están en poder de la comunidad como garantía para que la empresa responda y pague los gastos que se han originado a raíz de la volcadura de uno de sus carros, el pasado 24 de Septiembre.

El accidente se dio porque el operador iba con sobrecupo, a exceso de velocidad y en una de las curvas perdió el control y se precipitó a un barranco, con los resultados ya descritos.

Como la empresa se ha negado a responder a los lesionados para que reciban atención médica, “los pobladores nos hemos visto en la necesidad de tomar acciones drásticas porque también las autoridades han actuado con tibieza, ya que el mismo que ocasionó el percance, hace ya varios meses atropelló y mató a una niña”, agregó.

Se han sumado habitantes de diversas comunidades cercanas, dijo, toda vez que están hartos de los abusos que cometen los conductores de esas unidades e indicó que de continuar la cerrazón se verán en la necesidad de ampliar su protesta.

El presidente del comisariado ejidal de Talquián, Vicente Bartolón Ortiz, informó que para este lunes está prevista una nueva reunión con las autoridades y con los representantes de Transportes “Tacaná”, donde se espera que se llegue a acuerdos.

La empresa le echa la culpa a la aseguradora, señaló, porque presuntamente el herido primero tiene que desistirse de la acción legal para ser atendido, pero después nada le garantiza que le cumplirán.

En tanto, Lidia Yáñez Velázquez, agente rural del ejido Córdova Matasanos, “exigimos la seguridad de nuestra gente, sobre todo porque también a las personas en la tercera edad no les respetan el descuento al que tienen derecho”.

Las llantas en las unidades también están en muy mal estado, son situaciones que la empresa -a pesar de estar enterada no atiende-, todo esto hace necesario que las autoridades en verdad tomen cartas en el asunto, “porque pareciera ser que están del lado de los transportistas y no de los usuarios, quienes son los que pagan las consecuencias”, afirmó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González