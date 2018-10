Toman Protesta Alcaldes Municipales de los Diversos Ayuntamientos. Los Preside Rutilio Escandón

* TAPACHULA, CACAHOATÁN, UNIÓN JUÁREZ, TUXTLA CHICO, HUIXTLA, ENTRE OTROS PRESENTARON A SUS REGIDORES, ASÍ COMO LOS DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre.- El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, fue testigo de honor durante la ceremonia de la toma de posesión de los nuevos integrantes del Ayuntamiento de Tapachula, celebrada en Sesión Solemne en los primeros minutos de este lunes.

Luego del protocolo en el que se verificó el corum legal, Oscar Gurría Penagos rindió protesta como alcalde 2018-20121, junto a la síndico, Rosa Irene Urbina Castañeda.

En el acto, celebrado en el Palacio Municipal, y ante representantes de los tres niveles de Gobierno, también tomaron protesta como regidores, Elvira Ávalos López, Rosario Flores Vázquez, José Alberto de San Cristóbal, Cleotilde Ortiz Huerta, Viridiana Figueroa García e Isidro Ovando Medina.

Algo similar ocurrió en gran parte de los municipios que conforman a Chiapas, aunque varios de ellos, como el caso de Mazatán, lo harán la mañana de este lunes, cuando tome posesión Gilberto Barrientos Coyotzi, como alcalde, luego de que los tribunales electorales ratificaran su triunfo.

Mientras que en Huixtla, en la explanada del parque central “Francisco I. Madero”, que fue declarado recinto oficial para llevar a cabo la Sesión Solemne de Cabildo, José Luis Laparra Calderón asumió el cargo de Presidente Municipal.

En Cacahoatán, la transición de Gobierno se llevó a cabo en la explanada exterior del Palacio Municipal, done Julio Calderón Sen y Regidores de diversos partidos políticos, tomaron protesta como las nuevas autoridades locales.

En Tuxtla Chico, Deysi Lisbeth González Pérez, asumió la responsabilidad de Alcaldesa de esa región fronteriza, junto con quienes desde este lunes son los integrantes del Ayuntamiento.

En el resto de los municipios de la región Soconusco los relevos comenzaron por la noche y continuaron por la madrugada de hoy, sin que se reportaran incidentes.

De esa manera, en Acacoyagua asumió la alcaldía, Elmer Campos Gutiérrez; en Acapetahua hizo lo propio Javier Nieves Cruz; mientras que en Escuintla lo hizo, Ever Daniel Velázquez Javalois.

En actos similares, en Frontera Hidalgo rindió protesta como alcalde, Ever Herrera Ibarra; en Tuzantán esa responsabilidad recayó en Obed Guzmán Ramos; y en Huehuetán lo asumió, Victoria Aurelia Guzmán Reyes.

De igual forma, en Metapa, la nueva alcalde es Aremi Balboa Victorio; en Suchiate, Eloína Hernández Aguilar; en Unión Juárez, Doni Alan Verdugo Aguilar; y en Villa Comaltitlán, Daniela Estrada Choy.

Se contempla que los relevos en las Secretarías municipales, Direcciones, Jefaturas de área y otros cargos de primer y segundo nivel, se efectuarán a partir de este lunes y en el resto de la semana.

Estos cambios incluyen los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los organismos distribuidores de agua potable, Seguridad Pública y otros.

La mayoría de los Alcaldes entrantes decidieron recibir las instalaciones sin objeción alguna para agilizar el proceso de entrega-recepción, aunque dejaron en claro que eso no significa estar de acuerdo en las condiciones en que reciben, sobre todo en los temas financieros, obras públicas y recursos materiales.

Se espera que en las próximas horas, las nuevas autoridades informen minuciosamente a la población los detalles en las que recibieron a sus respectivos ayuntamientos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello