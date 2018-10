Asiste Eduardo Ramírez Aguilar a Toma de Protesta de Alcaldes en Municipios del Centro y Norte del Estado

* EXHORTÓ A LOS ALCALDES ENTRANTES, A TENER COMUNICACIÓN CON TODOS LOS NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO PARA SACAR

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, acudió a las Tomas de Protesta de los Presidentes Municipales de Motozintla, Jorge Villatoro; de Chicomuselo, Chary Yaneth Ríos Ordóñez, de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth y de Villacorzo, Adier Nolasco Medina; en donde destacó la importancia de trabajar en unidad, de la mano con todas y todos, sin distingo de colores partidistas.

Estamos a punto de iniciar una transformación en nuestro país y la obligación de los servidores públicos y los representantes populares -dijo- es ayudar a todo Chiapas, por lo que no habrá distinción en el trato y la colaboración con cada uno de los Ayuntamientos del Estado.

“El tiempo de las campañas ya pasó; ahora toca darle resultados a la gente y la mejor manera de hacerlo es trabajando en equipo y en unidad. Acompañaremos a cada municipio en sus gestiones tanto en el Estado como en la Federación”, señaló.

Eduardo Ramírez destacó que, por primera vez, Chicomuselo tendrá a una mujer como Presidenta Municipal, lo cual se puede decir que es sinónimo del cambio democrático que estamos viviendo.

Ramírez Aguilar exhortó a los Alcaldes entrantes, a tener comunicación con todos los niveles y órdenes de Gobierno para sacar adelante a su municipio durante estos 3 años, y así poder cumplir con la confianza y la expectativa que el pueblo ha puesto en ellos.

Finalizó diciendo que el trabajo de Alcalde no es una tarea fácil, es de mucho trabajo y mucho compromiso, por lo que los invitó a que siempre tengan en mente que lo importante no es cómo llegan, sino cómo se van.

Cabe destacar la presencia de Cuitláhuac García, gobernador electo de Veracruz, quién es amigo y compañero de batallas del Alcalde de Villacorzo, Adier Nolasco Medina. Comunicado de Prensa