No Existe Ningún Proceso de Concesionamiento en el Estado

*Reitera la Secretaría del Transporte.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Transportes, a través de la Dirección de Concesiones, informó que no existe ningún proceso de concesionamiento en próximas fechas, como se rumora entre taxistas asalariados de la capital del Estado.

En este sentido, la dependencia estatal encargada de regular el transporte público explicó que el único facultado para autorizar un concesionamiento es el Gobierno del Estado, mismo que no ha girado instrucción alguna para tal proceso.

Por lo anterior, exhortan a la sociedad en general a no dejarse engañar por falsos rumores que afirman que se entregarán concesiones próximamente.

Asimismo, piden a los transportistas a no dejarse sorprender por algunos grupos que sólo buscan desestabilizar el sector con estos rumores e intentar sacar provecho de ello. ICOSO