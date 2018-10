Revés a la Nueva Administración Municipal CFE Corta Suministro Eléctrico a COAPATAP

*AUNQUE LA PARAESTATAL HABIA EXHIBIDO UN DOCUMENTO DE NO ADEUDO AL AYUNTAMIENTO SALIENTE, RESULTO TODO LO CONTRARIO. CUADRILLAS ARRIBARON AL COMITÉ DE AGUA POTABLE PARA CORTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. *CUANDO LES CONVIENE, COAPATAP ES PARTE DEL AYUNTAMIENTO; CUANDO NO, HACEN CONTRATOS SEPARADOS COMO EN ESTE CASO.

Tapachula, Chiapas; 02 de octubre.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro este martes al Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), por adeudos de ese servicio que ascienden a cerca de un millón de pesos.

De acuerdo a trabajadores de ese organismo, las brigadas de la paraestatal se presentaron por la mañana a oficinas e instalaciones y notificaron que llegaban a suspender el suministro por falta de pagos.

Los hechos ocurrieron cuando apenas están en el periodo de transición entre los nuevos directivos del Comité de Agua y los salientes, que se cree se llevará el resto de la semana en los que se verificará los recursos humanos, materiales y financieros, así como las condiciones físicas de lo que se entrega.

Luego de su cometido en oficinas centrales y recaudadoras, señalaron que las cuadrillas fueron desplazadas hacia pozos de distribución, planta potabilizadora y otras.

El grupo de funcionarios que se encuentra en el protocolo administrativo de recepción, dijo al personal de CFE que aún no les han entregado los estados financieros y que, por lo mismo, desconocían esos momentos a pagar.

Al medio día, las autoridades municipales y el Coapatap solicitaron una prórroga a CFE para saber con precisión sobre los adeudos, que se cree podrían superar los 140 millones de pesos.

Los trabajadores consideran que la tregua que se solicitó fue aceptada, porque fue reinstalado el servicio alrededor del medio día.

Mientras, un notario público y un grupo de especialistas siguieron en la verificación de la entrega-recepción, y no han querido dar informes sobre ello.

El Sindicato tampoco ha externado su postura, luego de la suspensión de labores, marchas y otras manifestaciones que llevaron a cabo en los últimos dos meses en contra de la parte patronal saliente, por supuestos incumplimientos en la parte laboral y deficiencias para poder cumplir con sus tareas cotidianas.

De acuerdo a lo que los trabajadores han hecho público, tienen conocimiento de millonarios adeudos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la retención de las cuotas obrero patronales; al Infonavit, a la Secretaría de Hacienda vía impuestos; y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

De igual forma, multas y recargos ante el fisco; falta de pago a proveedores; los retroactivos a nómina que se anunciaron para este año; laudos; prestadores de servicios; entre otros.

Se estima que para el lunes de la próxima semana, las autoridades locales, no solo de Tapachula sino también de los municipios circunvecinos, empiecen con sus informes sobre los estados en que recibieron las administraciones. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello