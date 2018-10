Anuncia CNTE Juicio Político Contra Elba Esther Gordillo

*Rechazan Pretensión de Volver a la Dirigencia.

Ciudad de México, 4 de octubre.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó el regreso de Elba Esther Gordillo Morales al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y adelantó que prepara un juicio político en su contra.

Este juicio se celebrará en noviembre próximo e incluirá condenas tanto para Gordillo Morales como para el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

En entrevista, voceros de Chiapas, Oaxaca y Guerrero de la coordinadora coincidieron en que el equipo de Elba Esther Gordillo está trabajando “a marchas forzadas” para poder hacerse del poder y pactar con el próximo gobierno que el nuevo proyecto educativo que sustituirá a la actual reforma, sea “a modo”.

“Si ella regresa al poder va a existir un control político para que no se avance en la protesta. Sería entregar al sindicato al nuevo gobierno, que todo camine en una negociación que sólo servirá para la cúpula. Su gente está trabajando a marchas forzadas para modificar la ley educativa a modo. Rechazamos esta versión”, dijo Wilbert Santiago, secretario de prensa de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.

Reginaldo Bravo, de la Sección 7 de Chiapas, consideró que el regreso de “la maestra” implicaría seguir reproduciendo este mecanismo de control hacia los trabajadores de la educación.

“Definitivamente es un mal para la educación y el sindicato mismo. La posición de la CNTE sigue siendo la misma: castigo por sus delitos, por el desfalco al Sindicato, por la persecución política desde los años 1970 de cientos de maestros y padres de familia. Ella tiene responsabilidad”, dijo.

Lo que se necesita es promover la democratización al interior del sindicato y para ello no es necesario que haya una intervención directa del gobierno federal, sino todo lo contrario: que saque las manos y que la administración de Andrés Manuel López Obrador no caiga en complicidades, dijo Juan Melchor, integrante de la Dirección Política Nacional y de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) por Michoacán.

“Habría una anulación de la educación gratuita. El próximo gobierno lo que puede hacer es respetar los procesos democráticos y no imposiciones. Ustedes saben cómo se impuso como presidente a Juan Díaz”, dijo.

Consideró que, no es “raro” que “la maestra” quiera retomar el control de todo lo que implica dirigir al sindicato, y que para ello haga uso como su brazo operativo de este grupo nuevo “Maestros por México”.

“Aquí la dificultad es que el gobierno nuevo entraña muchas cosas. Ella tuvo todo los que tuvo por la complicidad de los gobiernos. Le dieron perrogativas, poder e inmensa riqueza. Si el gobierno va a hacer lo que antes hacía es posible que ella regrese”, dijo. Sun