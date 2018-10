Comerciantes Exigen Limpiar el Cochinero que Dejó Neftalí del Toro

*La Ciudad Está Invadida de Comercio Informal, Basura y Cantinas. Gracias a la Chayito.

Tapachula, Chiapas; 4 de Octubre.- Comerciantes y empresarios de esta ciudad se pronunciaron porque el alcalde Óscar Gurría Penagos limpie todo el cochinero que dejó la anterior administración municipal que presidió Neftalí Armando Del Toro Guzmán.

Coincidieron que la herencia que están padeciendo en el primer cuadro de la ciudad es, principalmente, comercio informal, inseguridad tanto en la parada del transporte colectivo como en el mercado general “Sebastián Escobar”, prostitución y falta de alumbrado público.

Durante una rueda de prensa se mostraron dispuestos a sentarse a dialogar con el Edil y con el titular de Servicios Públicos, con la finalidad de tomar acciones en las que están dispuestos a coadyuvar, sin caer en el enfrentamiento.

Atraviesan por severa crisis económica desde hace mucho tiempo, afirman, toda vez que sumado a las bajas ventas que los mantienen en números rojos, tienen que cumplir compromisos en lo que se refiere al pago de impuestos, nómina, Seguro Social, Infonavit, pago de agua, electricidad y en algunos casos hasta renta, situación que ha llevado al cierre de negocios.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, señaló que esta problemática se ha recrudecido durante los últimos días, situación por la que pidió la intervención de la autoridad para que se tomen cartas en el asunto.

Le dan el voto de confianza a la nueva autoridad para que pueda trabajar y están dispuestos a sumarse a las acciones con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas que hay en la ciudad, dijo, e indicó que se hace necesario que Servicios Públicos aborde de inmediato la denuncia y se busquen soluciones, pues dicho problema provoca fuerte inseguridad.

En tanto, Oscar Sumuano, secretario de la Asociación de Comerciantes del Mercado General “Sebastián Escobar”, señaló que desde hace varios meses el comercio informal está fuera de control en la ciudad y se pronunció porque se forme una comisión entre los comerciantes y empresarios para que se inicien acciones conjuntas con la autoridad municipal a fin de encontrar soluciones, porque esto impacta severamente en la economía de los comerciantes establecidos, ya que los informales se encuentran en todo el primer cuadro de la ciudad y se acaban de posesionar del Sendero Peatonal.

Aunque no dijo cuáles son, señaló que hay varias propuestas para el combate del comercio informal y se deben analizar para encontrar la mejor solución y no pase como en otras ocasiones, que hay mucha plática y muchas minutas pero finalmente no se hace nada.

Sumuano denunció que el comercio informal y el ambulantaje estaban controlados desde el anterior Ayuntamiento, por lo que piden no vaya a repetirse la historia, de ahí que se necesitan tomar acciones.

Por su parte, José Andrés Ruiz Romero, presidente de los Tablajeros de Tapachula, señaló que es caótica la situación por la que atraviesa ese sector en el mercado “Sebastián Escobar” al haber cada vez más locales vacíos, y aprovechó para denunciar que también hay casos de vendedores que se están cambiando de giro, es decir, antes vendían res y ahora venden puerco, provocando competencia desleal.

Mucha gente ha dejado de acudir a los mercados por el temor de ser víctimas de la delincuencia que opera con impunidad, aseveró, éste ha sido un tema desatendido por la anterior administración municipal.

Concepción Beristain Guillén, presidente de la Asociación de Comerciantes “Sebastián Escobar” y empresaria hotelera, señaló que los comerciantes y empresarios están en estado de indefensión porque “estamos llenos de ambulantaje, de prostitución, de basura”, reconoció que el comercio informal es un problema social, “sobre todo porque todos tenemos derecho a ganar el sustento para la familia, pero la propuesta es que se haga el reordenamiento”.

Hay dos mercados abandonados. Uno de ellos es el “Tlapacholt, en la 5ª Calle Poniente y el otro es el San Agustín, en la 12ª Avenida Norte, por lo que las autoridades pueden darles un espacio digno a los comerciantes informales en esos inmuebles.

También asistieron Miguel Alfaro, de Unidad Ciudadana; Fidel Aguilar López, presidente de la Asociación de Locatarios del Mercado “General Sebastián Escobar” y socio de Unidad Ciudadana; Miguel Ángel Robledo, de Acepitap; Víctor Manuel Carvajal Enríquez, miembro de la Asociación del mercado “Sebastián Escobar”; Pedro González, Acepitap y Demetrio Campuzano. EL ORBE / Rodolfo Hernández González