El COAPATAP Está a Punto de la Quiebra Enfrente Diversos Adeudos por Casi 200 MDP

Tapachula, Chiapas; 4 de Octubre.- “Apenas estamos en el proceso de recepción pero, movemos una piedra y nos encontramos una deuda; movemos un documento y encontramos más deudas, y así nos hemos venido topando desde el inicio de la administración que fue el lunes”, sostuvo el director general del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP), Luis Eduardo Guízar Cárdenas.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, explicó que el 30 de Septiembre tenían el evento de entrega-recepción a las diez de la mañana, y para ello se reunieron los dos equipos. El saliente, encabezado por el exdirector Mario Ramírez, y el entrante.

Sin embargo, señaló que no se firmado nada, “porque hasta ahora no me han entregado los documentos que avalen toda la situación financiera y administrativa. Eso nos ha llevado a frenar todo dentro del organismo, porque no hemos podido ni siquiera aperturar las cuentas bancarias para estar haciendo los depósitos diarios”.

Las cuentas bancarias que utilizó la anterior administración ya quedaron canceladas y bloqueadas y, por lo tanto, ya no pueden hacer ninguna operación. Este fin de semana se contempla la firma del nuevo contrato con el banco.

Con documentos en mano de todo lo que han encontrado hasta el momento, dijo que las cuentas que les congelaron a la administración saliente, y específicamente de Banorte, fueron bloqueadas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Ese bloqueo es por los adeudos que tiene en el Coapatap con el Servicio de Administración Tributaria, el Infonavit y el Seguro Social.

En el caso del SAT, aseguró que, hasta hace tres semanas, eran 52 millones de Pesos pero a la fecha ya debe haber una actualización por recargos y todo lo que se genera por no pagar, “y por eso les hemos pedido que sean muy puntales en entregar toda la documentación, porque es muy importante llevar las finanzas claras en el organismo”.

Se van a revisar los últimos cinco ejercicios fiscales, reveló, “porque sabemos que ha habido desobligación por parte de quienes manejaron el Comité en años anteriores. No declaraban muchos impuestos y por eso vamos a fincar responsabilidades civiles y penales para todos aquellos que incumplieron”.

Esa parte se trata de omisiones en pagos de Impuestos Sobre Nómina, IVA, ISR, de cuotas obrero patronales en Seguro Social, e Infonavit.

“Estuvimos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y nos dijeron que el adeudo asciende a alrededor de 52 millones de pesos. Mientras que, al final de la reunión en el Infonavit, nos informaron que se les debe unos 35.5 millones de pesos”.

Así también, que aún no pueden saber los montos totales de las deudas a proveedores porque no les han entregado las listas.

Hay laudos pendientes, reveló, y muy grandes, los cuales están revisando minuciosamente con el área Jurídica; así como pagos que se hicieron a empleados por varios millones de Pesos, “que, suponemos, hubo alguna negociación para que las dos partes ganaran, tanto el trabajador como el que estaba de intermediario”.

Les Cortaron la Energía Eléctrica.

El Exdelegado de la Secretaría de Hacienda y hoy Director del Coapatap, confirmó que el lunes 1º de Octubre llegaron representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y les cortaron el suministro por adeudos de 33 contratos vencidos.

De acuerdo a los documentos de la CFE, le explicaron que las entonces autoridades del Coapatap recibieron un emplazamiento de 72 horas para el corte del suministro el 26 de Septiembre, porque con días de anticipación llegaron las facturas a pagar y no lo hicieron.

Ese primer paquete era por alrededor de 750 mil Pesos, pero el 27 y 28 de Septiembre llegaron otros aplazamientos por dos paquetes más de facturación vencida, aunque -según Luis Eduardo- ya no quisieron recibirlos.

“Eso quiere decir que ellos sabían que se debía todo ese dinero y debieron de haber pagado a más tardar el 29 de septiembre para evitar el corte, pero no lo pagaron”.

Comentó que les cortaron el suministro eléctrico el mismo lunes, pero entablaron una mesa de trabajo con la CFE que dio como resultado que horas después les restablecieran el fluido.

Dio a conocer que, de acuerdo con esos emplazamientos de corte, la administración pasada les dejó un adeudo por consumo eléctrico a la CFE de casi un millón de Pesos.

Incluso, señaló que las autoridades municipales salientes les advirtieron a los entrantes que el Coapatap está al borde de la quiebra por adeudos, y por ello, “les recomendaron” que lo mejor era privatizar al organismo.

“Ellos presentaron un estado financiero en redes sociales en las que se decía que el Coapatap debía 119 millones de pesos, pero es mentira. Nosotros daremos las cifras exactas”, insistió.

Hubo Corrupción y Otras Cosas Más.

De acuerdo a su percepción, hasta el momento han encontrado varias irregularidades que confirman que desde hace varios años ha habido corrupción en el Coapatap.

Por ejemplo, detalló que las multas del SAT son por incumplimientos en obligaciones fiscales, ya que se tenía que declarar IVA, ISR, nóminas, pero se hizo en cero, “y eso significa que se cometió un delito y no una omisión, porque es una empresa con trabajadores”.

Ante ello, adelantó que presentan formalmente sus denuncias para que finquen responsabilidades por esos delitos y por otros que pudieran aparecer.

En torno a la cuota obrero patronal, afirmó que fue descontado a los sueldos de los trabajadores, y tenían la obligación de presentar esos recursos al Seguro Social, pero que no lo hicieron.

Algo similar, según Guízar, ocurre con las cuotas de retiro, cesantía y vejez, donde hay una omisión de pago de casi 30 millones de Pesos.

Se refirió, además, a las cuotas del Infonavit, recursos que también se le descuentan al trabajador, tampoco se pagaron desde hace años y ahora suman 35 millones de Pesos de adeudo.

Medidas Drásticas Para el Rescate del COAPATAP.

Dijo que el compromiso de esta administración municipal es evitar a toda costa que el Coapatap se privatice, así como poner en marcha una serie de estrategias para combatir la corrupción, el saneamiento de las finanzas y el rescate del organismo, tanto operativa como económicamente, sin aumentar tarifas.

De entrada, anunció que se está reduciendo la nómina y los sueldos en hasta un 50 por ciento, “porque el exdirector ganaba más de 80 mil pesos y muchos empleados, que ni siquiera eran jefes, más de 30 mil, y que buscaron sindicalizar en los últimos días”, apuntó.

Por eso señaló que ya hay un acercamiento con la Junta de Conciliación y Arbitraje para verificar todo lo concerniente a los dos sindicatos y al resto de los trabajadores.

Y es que asegura que han encontrado situaciones sospechosas en los laudos y que, en el intento de sindicalizar a personas con altos sueldos, hay hasta familiares de los exdirectivos.

Los adeudos podrían superar los 200 millones de Pesos, calculó, pero que no lo sabrán hasta que haya concluido el proceso de la entrega recepción.

“El Coapatap está en una situación muy crítica que hay que solucionar. En la Planta Potabilizadora hay cuatro válvulas están en malas condiciones y desde hace tres años se está desperdiciando agua tratada, lo equivalente a lo que requieren cinco mil familias diariamente”.

Con la participación de universidades, la Contraloría, observadores ciudadanos y personal del Coapatap, dijo que se hará una revisión de casa por casa o empresa, para verificar que los medidores estén funcionando correctamente y si todos están pagando su consumo.

En esa revisión se empezará a utilizar por primera vez en Tapachula un aparato -semejante a un buscador de metales- que puede identificar fugas y tomas clandestinas en el subsuelo, con ondas sonoras y electromagnéticas.

Eso permitirá reparar las rupturas en el lugar exacto y cancelar las tomas clandestinas, a quienes se les denunciará para que se les aplique lo establecido en la ley.

Sobre la aportación voluntaria de dos Pesos que hacen la mayoría de los usuarios a través de los recibos para canalizarlos al Cuerpo de Bomberos de Tapachula, indicó que en Septiembre se recolectaron alrededor de 65 mil Pesos, pero que no los entregaron y tampoco están los recursos.

Reconoció que en el último mes de la pasada administración, miles de usuarios decidieron declararse en resistencia de pago en contra del organismo por diversas irregularidades y que, por lo mismo, desde el lunes han establecido mesas de trabajo con los inconformes para atender sus denuncias.

Dio a conocer también que el mismo lunes, la Comisión Federal de Electricidad empezó a realizar trabajos de mantenimiento en la presa “Cecilio del Valle” y por eso cerró el canal de abastecimiento de agua, que por muchos años provocaba el desabasto del vital líquido en la ciudad, hasta en una semana.

Ante ese problema, indicó que cuadrillas del Coapatap abrieron un canal de abastecimiento de emergencia para evitar el desabasto y que gran parte de la población ni se enteró.

La idea, ahora, es que ese abastecedor se construya formalmente en los próximos días, para que nunca más haya desabasto de agua en la ciudad.

Aseguró que las válvulas de la Planta Potabilizadora, de 20 pulgadas de diámetro, ya se mandaron a pedir a los Estados Unidos, a través de una empresa de Veracruz, y que se calcula llegarán en una tres semanas con un costo de alrededor de medio millón de Pesos, y que junto con esos instrumentos vendrán especialistas a instalarlas, para garantizar su funcionamiento eficiente.

Otro de los compromisos, aseguró, es cancelar todos los convenios con proveedores para que los nuevos contratos sean con empresas tapachultecas y bajo un procedimiento de contratación transparente.

Para la atención de los adeudos a los anteriores proveedores, indicó que se pedirá la firma de contratos, así como la intervención de la Secretaría de Hacienda para la verificación física de empresas, y para comprobar, también, que las facturas no sean apócrifas.

Puntualizó que sus antecesores hicieron en el mes de Mayo convenios por varios millones de Pesos, pero que astutamente los pagos se empezarán a realizar en Enero del próximo año. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello