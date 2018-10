Salvador Cienfuegos se Pronuncia a Favor de Legalizar el Cultivo de Amapola

* Como Alternativa Para Frenar la Violencia en el País.

Chilpancingo.- El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que la legalización de los cultivos de amapola podría ser una salida al problema de la violencia.

Este viernes, Cienfuegos Zepeda estuvo en el municipio de Teloloapan, en la región norte de Guerrero, para la apertura del 41 Batallón de Infantería.

Al término, se le cuestionó sobre la propuesta de legalizar los cultivos de amapola con fines medicinales que están planteando campesinos de la Sierra de Guerrero.

Al respecto el general dijo que es un tema que ya está en la “mesa” y que podría ser una salida para al problema de la violencia que se vive en Guerrero y el país.

Cienfuegos Zepeda, sin embargo, advirtió que lo que se debe planear es cómo sería la seguridad de los campesinos que ya no le venderían la droga los grupos delictivos sino al gobierno.

“Es un tema que debe debatirse, pero de principio me parece que es correcto”, dijo el general.

Cienfuegos Zepeda indicó que ya le presentaron las propuestas para ocupar la Sedena al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el Mando Único que está proponiendo López Obrador, dijo que no la conoce a fondo ni cómo se aplicaría.

Dijo que en los siguientes años, los militares continuarán en las calles para atender el problema de la inseguridad que se vive en el país.

“Lo hemos hecho muchos años, creo que hoy pretenden hacer otra forma de atender el problema que estamos trabajando ya”, dijo el general.

Sobre el cuartel de Teloloapan dijo que se ubicó de manera estratégica para apoyar en trabajo de seguridad y a los ciudadanos. SUN