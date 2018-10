AMLO Presiona a Farmacéuticas Para Mantener Precios Bajos de Medicamentos

* Explica Cuatro Ejes del Presupuesto 2019.

Ciudad de México, 6 de octubre.-El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, instó el sábado a las compañías farmacéuticas en el país a mantener bajos los precios, o bien enfrentar la pérdida de negocios con el gobierno frente a competidores en el extranjero.

Durante un discurso en la occidental ciudad de Morelia, López Obrador dijo que el gobierno está pagando demasiado por las medicinas, lo cual debería terminar para que el presupuesto alcance para proporcionar al público medicamentos gratuitos.

El político, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre, dijo que su deseo es apoyar a la industria farmacéutica nacional.

Pero advirtió a la industria que su gobierno buscará medicamentos más baratos en otros lugares si las empresas cobran un precio excesivo actuando como “cómplices de la corrupción”.

“Vamos a abrir las licitaciones para comprar las medicinas en cualquier lugar del mundo en donde ofrezcan mejores precios”, agregó. Estimó que el gobierno gasta alrededor de 100,000 millones de pesos (5 mil 314 millones de dólares) en medicamentos cada año.

López Obrador, de 64 años, ganó el cargo por una victoria aplastante en julio y se ha comprometido a reducir el despilfarro público y la corrupción.

Por separado, el presidente entrante reiteró que su gobierno garantizará los precios de alimentos como la leche, los frijoles y el maíz, para apoyar a los agricultores.

La leche estaría garantizada a 8.20 pesos por litro, los frijoles a 14 mil 500 pesos por tonelada y el maíz a 5,610 pesos por tonelada, dijo. “Vamos a pagar bien a los productores”, agregó. Agencias

Da a Conocer Cuatro Lineamientos del Presupuesto 2019

Desde Michoacán, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el presupuesto federal para 2019 tendrá cuatro ejes principales.

López Obrador explicó a autoridades locales que los cuatro ejes son el mantenimiento de infraestructura, la continuidad a obras interrumpidas o inacabadas, el gasto en programas sociales y los gastos compartidos con los gobiernos estatales.

El primero será el mantenimiento de la infraestructura. Tenemos que cuidar lo que ya está construido, lo que ya está hecho, que no se nos llenen de baches las carreteras (…) que no se derrumben puentes”, dijo el presidente electo en el Palacio de Gobierno de Michoacán en el Centro Histórico de Morelia.

El segundo eje será darles continuidad a las obras en proceso, expuso López Obrador en la reunión que se llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno.

Ya se inició (una obra), pues hay que terminarlo, no le hace que se haya iniciado en este gobierno o en el anterior. Si hay inversión es dinero de todos los mexicanos.

“Les pongo el ejemplo del tren Toluca-México, se estimó en 30 mil millones, se llevan 45 mil millones y para terminarlo se van a invertir 20 mil millones más, ni modo que lo dejemos. Hay que terminarlo. A lo mejor no se consiguen los 20 mil millones el año próximo, pero sí diez y diez y lo acabamos para 2020”, explicó López Obrador.

El tercero serán los programas sociales que, dijo, son un mecanismo para alcanzar la justicia y con ello se espera lograr la paz y la tranquilidad en el país.

Todo lo que hagamos para atender las necesidades de la gente, frenar el empobrecimiento, el deterioro de las condiciones de vida.

“Para jóvenes (que trabajen mientras estudian) habrá una inversión de 3 mil 313 millones de pesos. No creo que la federación haya destinado un presupuesto así antes en Michoacán sólo para jóvenes”, consideró López Obrador ante las autoridades locales michoacanas. AGENCIAS