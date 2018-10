Encabeza MVC Presentación de Estrategia Para preservar las Áreas Naturales de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez; 6 de Octubre.- Con el propósito de continuar con el trabajo colectivo que priorice la preservación de las riquezas naturales y ecosistemas de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la presentación de la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REED+).

Acompañado de Elizabeth Pigueron Wirz, directora de Conservación para México y el Norte de Centroamérica, de la organización internacional The Nature Conservancy, y de Ricardo Hernández Sánchez, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Velasco Coello consideró importante implementar esta estrategia que tiene como objetivo primordial frenar la deforestación de las áreas naturales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Destacó que con estas medidas, Chiapas figura una vez más a nivel nacional en la protección del patrimonio natural y el combate al cambio climático, pues a lo largo de estos seis años se ha impulsado una agenda completa que ha atendido todas las exigencias ambientales.

En ese sentido, el mandatario especificó que la entidad fue una de las primeras en contar con una Ley Para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático y la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable; asimismo, se ha trabajado para combatir los incendios forestales y es el Estado que más fortalece el Pago por Servicios Ambientales.

Enfatizó que en este sexenio se ha pasado de conservar 49 mil hectáreas en el 2012, a 186 mil hectáreas protegidas en la Selva Lacandona y la Sierra Madre de Chiapas, con la ayuda de 25 mil comuneros.

“La visión de mi Gobierno siempre ha sido la enorme responsabilidad que tenemos como generación, para superar los retos ambientales de nuestro tiempo. A todos nos corresponde ser parte de una cultura ambiental que protege, que conserva, que no contamina y que no atenta contra el futuro del planeta”, indicó.

Al hacer uso de la palabra, Pigueron Wirz se mostró agradecida por la iniciativa de las autoridades para trabajar en la conservación de áreas naturales protegidas, rubro en el que Chiapas ha sido y es un ejemplo a nivel nacional.

De esta manera, reafirmó el compromiso de la organización que representa en seguir abonando mecanismos con las autoridades estatales para cumplir con muchos más objetivos.

“Queremos reiterar nuestro compromiso y pasión para seguir trabajando con ustedes en este biodiverso y bello Estado. Chiapas tiene todo para convertirse en un Estado sustentable, resiliente en el cambio climático y ser un modelo para el resto del país y del mundo”, afirmó.

En su intervención, el titular de la Semahn expuso el esfuerzo que se ha demostrado todos los trabajadores de este dependencia y del Zoomat no sólo para mantener en buen estado las instalaciones, sino también de preservar la fauna y los ecosistemas.

En ese contexto, el gobernador Manuel Velasco Coello realizó la entrega de reconocimientos a los brigadistas chiapanecos que participaron para combatir los incendios en Canadá.

“Hoy también quiero felicitar de manera especial a los brigadistas chiapanecos que combaten los incendios forestales, no solo en nuestro Estado sino también fuera de él. Es un orgullo contar en Chiapas con mujeres y hombres tan comprometidos con el medio ambiente”, comentó.

Ahí mismo, hizo entrega de uniformes a todos los trabajadores del zoológico, y exhortó a no bajar la guardia y seguir haciendo de Chiapas una maravilla natural no sólo para vivir, sino un lugar para que los turistas puedan seguir visitando.

Cabe mencionar que el Zoomat es uno de los mejores zoológicos de Latinoamérica con una tradición de más de 75 años en abrir sus puertas al público y en donde se exhiben 181 especies de la fauna chiapaneca.

Estuvieron presentes en este evento también Carlos Alberto Guichard Romero, director del Zoológico Manuel Álvarez del Toro; Federico Álvarez del Toro, director general de la Coordinación Estatal para el mejoramiento del ZOOMAT; José Guillermo Toledo Moguel, director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach); entre otras personalidades. ICOSO