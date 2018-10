Falta de Permisos Para Sistemas de Riego Provoca Pérdidas en el Sector Agrícola

Manuel Ernesto Aguirre Rosales, el declarante.

* Lamentan Productores de la Región.

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre.- En Chiapas apenas el cinco por ciento de la superficie cultivada tiene acceso al subsuelo para riego artificial, lo que es un gran impedimento para incrementar la producción y para competir con otros Estados de la República, sostuvo el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos en el Soconusco, Manuel Ernesto Aguirre Rosales.

En entrevista, explicó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) está impulsando una reforma integral a nivel nacional para la conservación de ese recurso natural, sobre todo en el uso adecuado en las áreas cultivadas.

Es una medida que requiere prioridad, refirió, porque las ciudades ocupan el vital líquido para todos sus procesos pero dejó en claro que, en el caso del Soconusco, no permite a los productores tener un crecimiento.

Actualmente, según explicó, las instituciones gubernamentales exigen que el sector agrícola presente una concesión para el uso del agua del subsuelo, pero que por lo pronto no se está otorgando a nadie.

Quien acredite, con permisos de antaño, pueden acceder al agua a través de los pozos profundos con determinadas características y empezar a trabajar, tanto en el área agrícola como la industrial.

Hay la confianza de que, una vez llevado a cabo los cambios administrativos federales, se hagan modificaciones que permitan, por lo menos en Chiapas que no hay problema de carencia de agua, disponer de ella con fines alimenticios, señaló.

“Tal y como se ha dicho en los anuncios de Gobierno, los de la Frontera Sur queremos estar a la par de los del norte de la República, porque allá nos llevan un tramo muy grande en el sistema de riego agrícola”, indicó.

Y es que se calcula que la Costa del Estado podría, con el acceso al agua, aprovechar de inmediato otras 30 mil hectáreas para cultivos que tienen alta demanda en los mercados de exportación.

De acuerdo al colegiado, en el norte del país trabajan bajo un sistema de presas que les permite captar agua, ahorrarla y dosificarla, con lo que disminuye también su gasto en energía eléctrica, pero eso no se hace en Chiapas.

Los agrónomos de la región presentaron en las últimas horas una serie de propuestas a los Gobiernos entrantes, tanto federal como estatal, para el aprovechamiento del agua, su cuidado y el mejoramiento de las áreas cultivadas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello