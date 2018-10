Concanaco Pide a la CFE Concesiones Temporales en las Tarifas Eléctricas

* Ante Incrementos Desmedidos de Este Año.

Ciudad de México. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) propuso al gobierno federal establecer el método de cálculo de tarifas usado en 2017, más los incrementos por efecto de la inflación acumulada, como una solución emergente y temporal a los incrementos en las tarifas de electricidad, las cuales subieron hasta 80 por ciento en lo que va del año.

La propuesta es para evitar el cierre de empresas y el consecuente desempleo por los excesivos cobros de electricidad, que en algunos casos aumentaron hasta 300 por ciento.

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, indicó que si las autoridades mantienen las tarifas ya aplicadas entonces debe otorgarse un periodo transitorio y gradual para que las empresas tengan otras alternativas de consumo con energía alternativas, y puedan hacer cambios en sus equipos, en sus procesos u horarios.

En un comunicado, el dirigente señaló que en octubre no se incrementarán los costos de electricidad con las que se cobrarán los recibos, incluso las tarifas registrarán una reducción de medio punto porcentual pero es insuficiente y no soluciona el problema del precio adicional para la producción de bienes y de los servicios.

Para la Concanaco, la disminución de las tarifas por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no soluciona la problemática del encarecimiento del servicio para las empresas de comercio, servicios y turismo, pues la reducción es marginal. Afirmó que la aplicación temporal de tarifas eléctricas emergentes evitaría el cierre de empresas y el incremento de precios que podrían incidir en la inflación.

“Si fuera el caso que por 81 años la electricidad se cobró de manera irreal y eso descapitalizó a la CFE, las autoridades deben tener la sensibilidad de permitirle al sector productivo adaptarse a los nuevos cambios buscando alternativas para un consumo más eficiente y el uso de energías alternativas, como la solar y la eólica”, dijo López Campos.

El dirigente de la Concanaco advirtió que la afectación a las empresas del sector se registra en establecimientos con periodos estacionales, como hoteles durante las temporadas bajas de ocupación y en las escuelas cerradas en vacaciones, en los que los consumos son reducidos, y aún así hay cobros excesivos.

Agregó que en algunas zonas del país, empresas como restaurantes, afectadas por el encarecimiento de la electricidad, apagan la luz, entre las 19:00 y 21:00 horas, como una señal de protesta.

En noviembre del año pasado, la CRE emitió la nueva metodología para el cálculo final de las tarifas de suministro básico, la cual no es adecuada porque provoca “distorsiones tarifarías que se reflejaron en incrementos desmesurados. En los consumos de diciembre de 2017, que se cobraron en los recibos de la CFE en enero, se produjeron distorsiones por las fórmulas aplicadas a las tarifas de media y alta tensión, situación que provocó incrementos en los cobros de entre 15 y 65 por ciento y, en algunos casos excepcionales, hasta de 300 por ciento, en empresas afiliadas a las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo”, sostuvo el dirigente empresarial.

La Concanaco recibió más de 3 mil quejas de empresas de los 32 estados por aumentos en los recibos de electricidad, la gran mayoría entre 15 y 65 por ciento durante el año, y hasta de 300 por ciento en algunos casos excepcionales.

Por ello, se hicieron correcciones que se reflejaron en los recibos de febrero, marzo, abril y mayo, pero en el verano se produjo una nueva distorsión en el importe del cobro de la electricidad.

López Campos abundó que la CRE tendrá una fórmula que contenga los algoritmos en los procesos de cálculo, que incluya todas las variables, desde la generación, la distribución, la demanda y la reserva y que se adapten a todas las regiones del país y al tipo de consumidor, pero entrará en funcionamiento a partir del 2019.

Consideró el presidente de la Concanaco a esta medida como inoportuna, por “los tiempos que vivimos de alta competitividad global, que por una decisión basada en fórmulas matemáticas, que pueden ser correctas o no, se esté afectando al sector productivo y propiciando el cierre de empresas. AGENCIAS