Exige el PAN a AMLO Cumplir Promesa de Reducir los Precios de las Gasolinas

PAN Ofrece a AMLO Votos en el Congreso Para Reducir Precio de la Gasolina

Ciudad de México, 7 de octubre.- El Partido Acción Nacional ofreció al próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador sus votos en el Congreso de la Unión, para reducir el precio de las gasolinas.

El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, solicitó a López Obrador, reconsiderar su postura de reducir el precio de las gasolinas y cumplir con esta promesa de campaña. Afirmó que tanto López Obrador como su partido, Morena, son equiparables al PRI, cuando ninguno de los dos partidos escucha que una de las demandas de los ciudadanos es la reducción de la gasolina, sobre toda cuando ésta pasa de los 20 pesos el litro.

“En su momento el PRI, y ahora Morena, no quieren entender que al último que afectan con el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), a las gasolinas, es a los que menos tienen. El argumento de que las gasolinas son caras porque los ricos tienen para comprar un coche ya está completamente rebasado”, enfatizó.

Torres Cofiño indicó que la gasolina en México, no puede ser considerada un “artículo de lujo”, pues impacta dramáticamente en el poder adquisitivo de las personas de las clases media y baja, a quienes su ingreso cada vez alcanza para menos. Afirmó que Acción Nacional “no quitará el dedo del renglón” en la reducción del IEPS, para que las gasolinas bajen de precio, y con ellos, se les dé respuesta a los millones de mexicanos que lo exigen.

Detalló que el precio de las gasolinas provoca una espiral de aumentos en productos y servicios indispensables para la población, como lo son el transporte público y artículos de la canasta básica, lo que encarece el día a día de los mexicanos.

“Todo parece indicar que lo que buscan es mantener los privilegios de los de arriba y que los pobres sigan como están. No se vale. Ellos saben que la mejor manera de manipular a la gente es a través de la pobreza. Son unos cínicos”, puntualizó el líder nacional del blanquiazul. SUN