Padecen Escasez de Agua Potable Población de Tuzantán

*Desde que Inició la Nueva Administración

Tuzantán, Chiapas; 8 de Octubre.- Población usuaria del servicio de agua de la cabecera municipal de Tuzantán, vive el peor momento debido a que se cumplen cinco días de no recibir el vital líquido, ni para los servicios sanitarios tienen, y gracias a que ha estado lloviendo es como han logrado satisfacer sus necesidades, sin embargo, advierten que el nuevo Gobierno que encabeza Bani Oved Guzmán Ramos, no se ha preocupado para resolver el problema.

Manifiestan los quejosos que han acudido a la Dirección del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, donde no hay una persona responsable de la dependencia, pues al parecer no han designado Director de la dependencia, ahora consideran que desde ahí parte el problema de la alarmante escasez de agua que están padeciendo los habitantes.

Califican como irresponsable la actitud de los funcionarios a la vez que consideran que la falta de capacidad los lleva a fallarle a la población en el abasto del vital líquido. EL ORBE/Luis Javier Ramos