Protestan Empresarios Contra Ambulantaje Anuncia Gobierno Uso de la Fuerza Pública

*AUN CUANDO LA ADMINISTRACION SALIENTE NO DEJO PADRON, EL NUEVO SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS ENRIQUE MOTA IMATZÚ, ASEGURA QUE HAY MAS DE 10 MIL VENDEDORES AMBULANTES. *DIO UN PLAZO DE 72 HORAS PARA QUE LOS VENDEDORES DESALOJEN LAS CALLES, BAQUETAS, ESTACIONAMIENTOS DE MERCADOS, PASILLOS, PARQUES Y OTROS LUGARES PÚBLICOS.

Tapachula, Chiapas; 8 de Octubre.- Decenas de representantes de sectores productivos, comercio formal, locatarios e inversionistas de diversos rubros, protestaron este lunes ante las autoridades locales, porque señalaron que la administración que presidió Neftalí Del Toro Guzmán, convirtió a Tapachula en un cochinero.

Reunidos con funcionarios del gabinete entrante del Ayuntamiento, les expresaron que las recién concluidas autoridades inundaron las calles y mercados en tres años, con comercio informal, prostitución, inseguridad, antros de vicio, entre otras.

Con documentos en mano, señalaron que insistentemente dieron a conocer a los anteriores funcionarios sobre lo que estaba pasando en Tapachula y que, según ellos, era uno de los factores fundamentales por la que se desplomaran sus ventas.

En el evento, que se prolongó por espacio de varias horas, exigieron acciones al actual Ayuntamiento y que hiciera a un lado los discursos y las buenas intenciones.

De respuesta, el secretario de Servicios Públicos, Enrique Mota Imatzú, quien estuvo en se encuentro, les presentó diversos documentos de la administración de Neftalí Del Toro.

Por ejemplo, en uno de los oficios que mostró también a los medios de comunicación, es de la ex Tesorera Municipal, Alma Rosa Cueto López, quien informó por escrito que no existía padrón de comerciantes ambulantes.

Por ello le cuestionaron que, entonces, cómo le hizo la exfuncionaria para cobrar todos los días a los comerciantes ambulantes por el uso de piso, que según Imatzú, podrían ser hasta 10 mil vendedores en las calles de Tapachula.

El recién nombrado funcionario, dijo -además- que se desconoce a dónde fueron a parar los recursos recaudados en los tres años por concepto de cobro al comercio informal, ya que no quedó absolutamente ningún archivo.

Uno de los compromisos de las autoridades municipales entrantes es la del combate al comercio informal y se cumplirá sin distingo alguno, dijo, a partir de esta semana.

Precisó que, a ocho días de haber llegado al poder, dieron por concluido el plazo pertinente para que sus antecesores presentaran un padrón de ambulantes, pero la respuesta es que no existe.

Ante Notario, documentaron que, debido esa misiva de Cueto López, no hay permisos gubernamentales para los comerciantes que se apoderaron literalmente de Tapachula en los últimos tres años.

Por lo mismo, este mismo lunes empezaron a apercibir a los informales que tienen 72 horas para abandonar las calles, baquetas, estacionamientos de mercados, pasillos, parques y otros lugares públicos, porque a partir del jueves se empezará a utilizar la fuerza pública, tal y como se hizo en Tuxtla Gutiérrez desde hace cinco años.

“Nadie puede estar por encima de la ley. Tapachula es un cochinero al que vamos a ordenar”, indicó al hacer un llamado a los establecidos que desalojen las banquetas que también tienen invadidas, porque los operativos serán para todos.

“Si alguien les cobró por vender en la vía pública, fue un trato de particulares, muy probablemente confabulado con algún servidor público, porque no hay documentación en el Ayuntamiento, no existen permisos y serán los propios ambulantes los que deben denunciar penalmente si los defraudaron”, abundó.

Presentó, además, documentos en los que se establece la violación a la ley, y reconoció que son acciones de malestar social, pero es un compromiso que se va a cumplir.

Mota Imatzú, sin precisar nombres, indicó que hay personas tan cínicas que aún le siguen cobrando al comercio informal de Tapachula, sin estar en el poder, e incluso, en esta semana aparecieron nuevos grupos que, se cree, los están engañando al decirles de que nadie les hará nada y pueden instalarse donde quieran.

Algunos representantes de mercados le pidieron públicamente que investiguen la supuesta donación reciente de cien locales del “San Juan” a la exsíndico, Rosario Vázquez Hernández.

Exigieron además, que toda la venta de mariscos regrese a sus locales establecidos, pues en la anterior administración se permitió que “los pescaderos” se apoderaran de los pasillos y hasta de las calles del mercado.

Al concluir, los reunidos externaron su apoyo a las autoridades en los operativos a realizar, que exigen se incluya el combate a la prostitución, antros de vicio, corrupción y caos vial en el centro de la ciudad, aunque este ya es otro tema. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello