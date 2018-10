Por Presión de Sectores Productivos y Empresariales Inicia Desalojo del Comercio Ambulante en Tapachula

*Le Tenían Miedo a Neftalí del Toro y “La Chayo”.

*EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTÓRICO EXIGEN A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LIMPIAR A FONDO LA CIUDAD, QUE PROYECTA UNA IMAGEN DEPRIMENTE HACIA EL TURISMO QUE NOS VISITA. LOS AMBULANTES SE ADUEÑAN DE CALLES Y BANQUETAS, ESPACIOS VENDIDOS POR FUNCIONARIOS Y SEUDOLIDERES, EN EL AYUNTAMIENTO SALIENTE.

Tapachula, Chiapas; 10 de octubre.- Debido a la presión de la sociedad y del sector productivo y empresarial, poco más de mil comerciantes ambulantes que fueron apercibidos en las últimas 72 horas para retirar sus ventas de los espacios públicos en el centro de ésta ciudad, mismos que el gobierno de Neftalí del Toro y la exsíndico Rosario Vázquez “La Chayo”, se encargaron de fomentar y solapar.

La gran mayoría de ellos optó por retirarse de manera voluntaria de lugares como el Sendero Peatonal; los parques Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Las Etnias; Zona Gastronómica Los Portales, Museo Regional, Templo de San Agustín, así como de la 4ª, 6ª y 8ª norte.

Otros, que se resistían a permanecer en la vía pública, pero que no presentaron ningún permiso gubernamental para ello, fueron retirados con la intervención de trabajadores municipales, aunque no se utilizó la fuerza pública.

En las acciones, donde participaron además elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad, también fue desalojada la venta que muchos comerciantes establecidos tenían en las banquetas y en las calles de ese sector, con la que se obstruía el paso a los transeúntes y a quienes buscaban un lugar para estacionarse.

Mientras eso ocurría, se distribuyó otros mil apercibimientos a comerciantes ambulantes que aún se encuentran en calles como la 5ª, 7ª y 9ª poniente, entre la 4ª y 12ª norte.

Ellos tendrán como máximo el viernes para retirarse voluntariamente de esos sectores de la ciudad, antes de ser desalojados.

En el programa de Ordenamiento del Primer Cuadro de la Ciudad, se contempla además acciones similares en los mercados, tianguis y en las inmediaciones de escuelas, centros de salud, bancos y de oficinas públicas y privadas.

De acuerdo a un informe sobre lo ocurrido, un grupo del área jurídica del Ayuntamiento ha sostenido reuniones con organizaciones civiles de comerciantes ambulantes, de puestos semifijos y con líderes, para informarles lo que establece la ley en torno a esas actividades y para que tengan la oportunidad de presentar algún tipo de permiso.

Se confirmó que los operativos y la entrega de apercibimientos continuarán hasta que se concluya lo establecido en el Programa.

Por lo pronto no se reportó a ningún detenido, ni tampoco alguna persona que resultara lesionada.

De manera paralela, fueron desplegados elementos de diversas corporaciones policíacas de las tres instancias de gobierno, en coordinación con militares, agentes migratorios y del ministerio público, en dos ejes. El primero de ellos en el centro de la ciudad y uno similar en colonias populares.

Con ello se aseguraron más de 20 motocicletas en las que sus poseedores no pudieron comprobar su propiedad, además de que hubo personas aseguradas por estar de manera ilegal en territorio mexicano o porque contaban con alguna orden de aprehensión en el país o fuera de él.

Aunque parezca increíble, entre los detenidos está un menor de 15 años de edad, que fue sorprendido en pleno parque central, comercializando drogas.

Mientras todo eso ocurría, un grupo de representantes de comerciantes ambulantes anunciaron que se manifestarán públicamente en las próximas horas para impedir que sean desalojados de banquetas, calles, parques, estacionamientos, mercados, tianguis y otros espacios de la vía pública.

Para ello argumentaron que cuentan con los permisos otorgados por la administración de Neftalí del Toro y con los talonarios de pago que hacían a servidores públicos para poder vender, entre ellos “La Chayo”.

En el Programa de Ordenamiento, también se contemplan otros rubros que afectan al primer cuadro de la ciudad, como la venta indiscriminada de bebidas embriagantes, proliferación de antros de vicio, narcomenudeo, trata de personas, explotación laboral de menores de edad e indígenas, así como prostitución.

Sin embargo no se dio a conocer las acciones a realizar en referencia a esos temas, ni tampoco las fechas y lugares.

Aunque la sociedad civil tiene muy presente, que se tienen que tocar estos puntos para mejora de nuestro pueblo, quién no quiere ver a Tapachula limpio de vendimia, limpio de basura, limpio de casinos de apuestas, limpio de prostitución, limpio de ilegales, limpio de ladrones, limpio de cantinas, entre otros males que solapó y fomentó Neftalí del Toro y “La Chayo”, y acuerpado por su cuadro de regidores. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello