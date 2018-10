Concluye Paro de Burócratas en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre.- Luego de una reunión que comenzó en la tarde del jueves y concluyó en la madrugada de este viernes, tras la firma de una minuta de acuerdos, la comisión de la base trabajadora al servicio del Gobierno del Estado, anunció la conclusión de su paro de labores en la entidad.

Por ello, horas después, los manifestantes comenzaron a liberar las calles, accesos a las ciudades, edificios públicos, escuelas y oficinas gubernamentales que mantenían tomadas a manera de presión para que fuera atendido su pliego petitorio que, de punto principal, llevaba el aumento salarial retroactivo a Enero.

Con ello quedó en claro que no se trataba de supuestos adeudos, como en su momento algunos hicieron creer a la sociedad.

Los acuerdos fueron firmados por Margarita Zepeda, vocera de ese movimiento, acompañada de alrededor de otros 25 integrantes de la comisión representativa de la burocracia

Mientras que, por el Gobierno del Estado, lo hizo el Secretario de Hacienda, Carlos Ramón Bermúdez; el del Trabajo, Oscar Ochoa; el subsecretario de Planeación, Alfredo Ruanova Ortega, entre otros.

De acuerdo a la minuta, la cual fue presentada a los medios de comunicación en la mañana de este viernes, se tomaron nueve acuerdos.

En el primero, se estableció que será el 7 de Diciembre la fecha del pago de 60 días de aguinaldo para los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, tanto de base como de confianza, al igual que se pagarán otras prestaciones.

El segundo, que la Secretaría de Hacienda emitirá oficios a las áreas de apoyo administrativo de todas las dependencias del Ejecutivo para exhortar que informen sobre el estatus del seguro de vida institucional, que deberá ser de 150 mil Pesos por fallecimiento y deberá comprender el periodo de 1 de Enero al 31 de Diciembre, a fin de que las aseguradoras se comprometan a cumplir los siniestros en esos periodos.

El tercero fue que, respecto a la solicitud para devolución del seguro mutualista, se dará respuesta de manera oficial dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha, y se ubicará un módulo de atención para los trabajadores que hayan hecho la solicitud sin haber señalado el domicilio en sus escritos.

Mientras que en el cuarto acuerdo, se les garantizó que no existirá ningún tipo de consecuencias laborales ni sanciones, acoso laboral, represalias, cambios de adscripción, despidos durante la actual administración, además de no aplicar ningún tipo de descuento por las inasistencias del 24 de Septiembre al 12 de Octubre, que fue el periodo de protestas.

El quinto, como acuerdo principal, fue el incremento salarial del 3 por ciento retroactivo al 01 de Enero del presente año, mismo que será pagado en la primera quincena del mes de Noviembre.

En el sexto, se otorgó un incremento en el concepto de Previsión Social de 110 Pesos mensuales, también retroactivo al mes de Enero, mismo que se pagará el 15 de Noviembre.

De igual forma, el séptimo, por buena voluntad de la actual administración, se reactivarán los días económicos al personal de confianza.

El octavo fue que la base trabajadora debería dejar libres los accesos de todas las dependencias donde se manifestaban.

Por último, en el noveno acuerdo, se negó la existencia de carpetas de investigación en contra de los trabajadores de base, confianza, de contrato e integrantes de la mesa negociadora, por los delitos de motín, atentados contra la paz y seguridad corporal patrimonial del Estado, y ataques a las vías de comunicación.

La exigencia de los burócratas fue apoyada por el magisterio, en reciprocidad por lo que hizo la base trabajadora con las manifestaciones en contra de la Reforma Educativa. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello