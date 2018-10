Más de 400 mil Mexicanos han Sido Deportados por Trump en Dos Años

* Debido a sus Políticas Anti Migrantes.

Ciudad de México, 12 de octubre .– Desde el inicio de la era de Donald Trump, en enero de 2017, y hasta diciembre de 2018, habrán sido deportados de Estados Unidos más de 400 mil mexicanos, señaló la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón.

Con cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), precisó que sólo de enero a agosto de este año, suman 120 mil los connacionales que han sido deportados del vecino país del norte y se espera cerrar en casi 200 mil, cantidad similar a la de 2017, con 220 mil.

“En los primeros meses de 2018 empezamos a ver un repunte de las deportaciones con respecto a 2017, por ejemplo, ya tenemos hasta agosto según cifras de la unidad de política migratoria de Segob, 140 mil deportados, entonces seguramente vamos a cerrar con más de 200 mil este año”, acotó.

“Si las sumas (las deportaciones de 2017 y 2018) son poco menos de 400 mil deportados durante la era Trump si nos vamos hasta diciembre de este año”, comentó la activista en entrevista a Notimex.

Sobre el número de deportados, dijo que del total global que serían deportados al cierre de este año, más de la mitad corresponderá a mexicanos que han sido deportados por vez primera, habrá menos casos que lo son por dos o más veces.

Mencionó que anteriormente una persona que era deportada e intentaba reingresar a territorio norteamericano se le imponía entre tres y meses de prisión; con la llegada de la administración Trump “subió a casi tres años de prisión, lo cual ha desalentado el ingreso a los Estados Unidos”.

Esto es, añadió Rendón Cárdenas, el ingreso a esa nación ha disminuido en casi 60 por ciento debido a las amenazas racistas y xenófobas que ha mantenido la administración Trump.

En este contexto y al hablar del nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, la también ex directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), dijo que la presente administración se enfocó más al tema económico y se dejó de lado el tema migratorio, situación que debiera tomar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Tendría que haber un contrapeso del gobierno mexicano en los temas de seguridad que es en donde ayudamos de manera importante a los Estados Unidos, para que justo ahí pudiera negociarse un mejor trato a migrantes ante el gran número de deportación y maltrato”, acotó.

En su opinión, la administración lopezobradorista deberá poner el tema migratorio al centro de la relación bilateral, “eso no lo hemos visto y tampoco lo tenemos muy claro con el próximo canciller, Marcelo Ebrard, porque tampoco se ha visto muy interesado con el tema”.

Es decir, se ha visto muy interesado por las negociaciones en el tema comercial, el internacional y otras cuestiones diplomáticas, “pero tampoco se ha visto muy cercano al tema migrante, dado que no ha tenido contacto con las organizaciones o foros sobre él”, consideró la coordinadora de Agenda Migrante. AGENCIAS