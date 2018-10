Nuevo Aeropuerto no Requiere Recursos Federales Para Terminar la Obra

* Restan 88 Mmdp.

Ciudad de México.- Los 88 mil millones de pesos que se necesitan para continuar con las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), son autofinanciables y no se requieren recursos federales, afirmó Raúl González Apaolaza, director corporativo de Infraestructura de la obra.

Ahorita nosotros tenemos ya prácticamente resuelto el problema del financiamiento, nos faltan 88 mil millones de pesos, que no requerimos del presupuesto fiscal. Los podemos conseguir en los mercados internacionales, colocamos bonos a 30 años, nos faltarían más o menos 3 mil y tantos millones de dólares, pero no requerimos recursos fiscales, no le quitaremos ni un centavo a la federación”, insistió Gonzáles Apaolaza.

El responsable de la construcción de la nueva terminal aérea se reunió este sábado con los diputados de la Ciudad de México, integrantes de la recién creada Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral, encabezada por Jorge Gaviño Ambriz.

Los integrantes del Congreso Local escucharon una explicación sobre los distintos avances de la obra, en las áreas de terminal, pistas, vialidades, torre de control y otros servicios.

Posteriormente, legisladores y responsables de la obra, realizaron un recorrido por las mismas, principalmente en la zona donde se ubicará la terminal aérea.

GENERANDO EMPLEO

González Apaolaza indicó que, a unos días de que el gobierno electo realice una consulta para decidir el destino del NAIM, se debe considerar que actualmente está generan empleos para los habitantes de la zona, entre ellos del municipio de Atenco.

Les quiero dar un dato, aquí trabajan cuatro mil personas de Atenco, aquí, dos mil están en un programa de empleo temporal, hay de Atenco y de Texcoco, y mucha gente se han incorporado a la compañía.

Dicen ustedes que hay descontento, pues ahora que hagan una encuesta en Atenco a ver cuánta gente está a favor de la construcción, la gente lo que quiere es empleo, requiere ver el futuro de sus hijos”, comentó González Apaolaza.

El diputado local y presidente de la Comisión Especial, Gaviño Ambriz, indicó que se reunirá toda la información de este y otros proyectos para aeropuertos, y poder emitir una opinión antes de la consulta del próximo gobierno sobre el tema.

Lo que estamos haciendo como Comisión es, primero, acopiando toda la información referente al aeropuerto que se está construyendo y, desde luego también, habremos de reunirnos con todos los técnicos que están proponiendo también las otras opciones.

Aquí es muy importante señalar que lo que estamos haciendo es una visita de obra, es recopilar todos los datos financieros, técnicos, y las posibilidades de otros aeropuertos”, dijo Gaviño Ambriz. AGENCIAS