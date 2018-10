Llama AMLO a Elevar Producción Petrolera

* Para no Importar Gasolinas.

Villahermosa, Tab. A rescatar la industria petrolera desde Tabasco, su tierra natal, llamó este medio día el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y afirmó que la construcción de la refinería va, para que no se siga comprando gasolina en el extranjero.

Por eso, desde aquí convocó a profesionistas, a técnicos, a obreros petroleros y a todo el pueblo de México para reactivar el trabajo de exploración y producción en esta región de México, que abarca Campeche, con la participación de todos, como ocurrió en el año 1938 cuando se expropió la producción petrolera.

Mencionó que la meta de su administración es llegar a producir 2 millones 500 mil barriles diarios al final del sexenio, pues explicó que no se trata de acabar con el hidrocarburo, “sólo el necesario para nuestro consumo interno”, porque se trata de un producto que no es renovable.

Desde la Plaza de Armas de la capital tabasqueña enumeró los programas que echará a andar en esta zona en su gestión a partir del 1 de diciembre, y resaltó que cumplirá con el borrón y cuenta nueva en el conflicto con la Comisión Federal de Electricidad.

Dijo que su gobierno será itinerante, pero cada mes estará en Tabasco para inspeccionar los avances en materia energética y en los programas que se aplicarán en el estado. “Seré el asesor de Adán Augusto”, el gobernador electo que estaba con él en el templete, junto a otros cuadros dirigentes de Morena, alcaldes, diputados y senadores.

Frente a la multitud que se concentró en el corazón de Villahermosa, felicitó a los diputados de la 63 Legislatura local por aprobar la Ley que le reduce las prerrogativas a los partidos políticos, por bajarse el salario y aprobar el desafuero.

Antes de encabezar el mitin de agradecimiento en la plaza, sostuvo una conferencia de prensa, en la que mencionó pormenores del desayuno que tuvo con el gobernador Arturo Núñez Jiménez y con la clase política y empresarial del estado. AGENCIAS