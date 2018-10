Normalistas Retienen Pipas de Pemex y Bloquean la Carretera a Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 15 de octubre.- Un grupo de jóvenes que dijeron ser estudiantes de diversas normales de la región, se apoderaron de varios camiones de carga y pasaje, además de otras unidades, con las que bloquearon en la mañana de este lunes la carretera que conduce a Puerto Chiapas, a la altura del Libramiento.

El pánico se apoderó de los turistas y las personas que transitaban a esas horas por el sector o que compraban en la tienda departamental que se encuentra ubicado en ese lugar, luego de los manifestantes se apoderaron de dos carros tanques (pipas) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cargadas de miles de litros de combustibles.

Se temía, tal y como ha ocurrido en otras regiones del país, que durante la protesta se incendiaran las unidades y causara un caos, ya que a unos metros de ahí también están instaladas dos gasolineras.

Los manifestantes exigieron a las autoridades atender un pliego petitorio que aseguraron púbicamente que ya tiene cuatro años que lo interpusieron y no hay respuestas positivas.

Algunos de los puntos de sus demandas son la problemática relacionada a la falta de pago de becas de manutención y transporte.

Exigían la inmediata liberación de pagos atrasados y el cumplimiento de minutas pactadas meses atrás, en donde supuestamente se había acordado el pago de sueldos de los maestros interinos, apoyos educativos para los estudiantes y los egresados, pero no se cumplió.

Ante el inminente peligro que esa protesta significaba para la población, arribaron elementos de diversas corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno y se disponían a actuar.

Por lo mismo, los jóvenes se apoderaron de la carga de varias unidades y la ingresaron a la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, localizada a unos cien metros de ese punto.

Para ello dejaron abandonados los carros que mantenían retenidos, los cuales fueron recuperados por las autoridades, que en ese momento eran encabezadas por el Fiscal de Distrito, Alejandro Vila y se inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables.

Entre las unidades estaban, aparte de las dos pipas, dos autobuses de pasajeros (tapachulteco-bus), así como otros de distribución de refrescos, galletas, alimentos y golosinas.

Lamentablemente, durante el tiempo en que duraron esas acciones, pacientes que iban al Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE) Ciudad Salud y al Hospital Regional, ambos al sur de la ciudad, no pudieron pasar.

Afortunadamente en ese operativo no se realizó ningún disparo y tampoco se reportaron lesionados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello