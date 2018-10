SAGARPA Entrega Apoyos Incompletos a Cafeticultores

*Se Inconforman Campesinos.

Unión Juárez, Chiapas; 15 de Octubre.- Mientras que el jefe de Distrito 08 de Sagarpa, Fortunato Urtuzuástegui Ibarra acudió a dar fe de la entrega de apoyos para productores de café, los beneficiarios denunciaron que no iban a firmar porque los paquetes estaban incompletos.

Autoridades de Sagarpa verifican la entrega de apoyo del programa de renovación de Cafetales a través del programa integral de atención a la cafeticultura en Chiapas.

El funcionario manifestó que “estamos en la entrega de estos paquetes, con lo que ya se va terminando lo que corresponde al 2018 para cada productor, no queremos que nadie esté con dudas en lo que les van a entregar, y si no están conformes deben de acudir a las oficinas de Sagarpa en Tapachula para presentar su queja para que nosotros podamos hacer algo por los inconformes”.

El campesino Noé García López, señaló, “me gustaría saber cuándo y dónde vamos a recoger el fertilizante, ahí dice claramente que hoy es la entrega del paquete pero no vemos el camión que traiga el fertilizante, cómo le vamos hacer”.

La campesina Amalia “N” dijo, “nada más nos dan las plantitas de manera simbólica y pues por eso es que no queremos ir allá porque nos toman la foto y con eso justifican como que ya nos dieron los paquetes tecnológicos y las plantas”.

Bartolo Pérez Ventura, del ejido Santo Domingo, de este municipio, señaló “sólo nos dieron las plantas de café y el paquete tecnológico lo van a traer, sólo dan las plantas, falta la mochila y otras cosas”.

En este proyecto se aplicará un monto de 4 millones 80 mil Pesos para 370 productores; mismo que se han comprometido entregar el paquete completo en los próximos días. EL ORBE/Rodolfo Hernández González