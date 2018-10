Donald Trump Amenaza a Honduras con Suspender Ayuda Económica si no Detiene Caravana Migrante

Washington; 16 de Octubre.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a su homologo hondureño, Juan Orlando Hernández, con suspenderle la ayuda económica si no detiene la caravana migrante que se dirige a la frontera sur estadunidense.

“De manera enérgica Estados Unidos ha informado al Presidente de Honduras que, si una caravana grande de personas se dirige a los Estados Unidos y no es detenida y regresada a Honduras, no se les dará más ayuda monetaria; haciéndolo efectivo inmediatamente”, escribió el presidente Trump en su cuenta de Twitter.

La semana pasada durante la realización de la segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad para Centroamérica, fue precisamente el Presidente hondureño el que exigió a Estados Unidos contener su política migratoria de Tolerancia Cero para poder contribuir de manera efectiva al desarrollo macroeconómico de su región.

Hernández le pidió al Gobierno de Trump como fórmula de contribución para la Prosperidad y Seguridad centroamericana, que su Gobierno lleve a cabo una reforma migratoria integral humanitaria.

En la conferencia coauspiciada por el Gobierno de México, se abordó la problemática del flujo migratorio de familias enteras hacia Estados Unidos, huyendo de la violencia y pobreza generada por la criminalidad y los métodos sádicos de grupos del crimen organizado para eliminar a personas involucradas y no en el trasiego de las drogas.

También a través de su cuenta personal en Twitter, Trump presumió esta mañana presuntos éxitos de su política migratoria que difunden medios de comunicación afines a las estrategias del mandatario estadunidense.

“Editoriales felicitan los esfuerzos de Trump en la frontera. Fox News, The Washington Examiner State, que finalmente ha tomado los pasos para detener la liberación de menores de edad que llegan solos a la frontera, a criminales y traficantes. Algo que hacía el gobierno de Obama”, apuntó el Presidente recogiendo las citas editoriales.

Este fin de semana durante una entrevista con el programa de noticias 80 Minutos de la cadena de televisión, Trump no descartó que, eventualmente, su Gobierno vuelva a separar de sus padres o familiares a menores de edad que son detenidos en la frontera sur en su intento por ingresar a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Apro