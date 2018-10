Firma Velasco Recertificación de Chiapas como Comunidad Segura

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Presidente de la Asociación de Consejos de Participación Cívica A.C., Marcos Fastlicht Sackler, reconoció que Chiapas ha logrado colocarse como el Estado más seguro del país gracias al trabajo, los programas y estrategias impulsadas por el Gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello.

“Aunque no soy chiapaneco, sentimos envidia de la seguridad que existe en su Estado”, expresó Fastlicht Sackler durante la firma del Convenio para la Re-Certificación de Chiapas como parte del movimiento internacional de Comunidades Seguras.

En su mensaje, el también designado por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, como su consejero en materia de seguridad, dijo que los chiapanecos deben sentirse muy orgullosos, ya que esta certificación en materia de seguridad representa uno de los mayores reconocimientos a nivel internacional.

“La certificación de Chiapas como Comunidad Segura incidió en los resultados de los últimos cuatro años de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, que coloca a Chiapas como el Estado más seguro del país”, expresó.

Subrayó que sólo dos Estados en el planeta gozan de esta certificación, uno es en Austria y el otro es Chiapas, que se suman actualmente a más de 420 comunidades en los cinco continentes.

“Felicidades por la recertificación que hoy inicia su Estado, este es un claro ejemplo de la capacidad para construir acuerdos que conjuntan el esfuerzo de ciudadanos, las organizaciones comunitarias, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el Gobierno mismo, es una muestra también de que cuando hay voluntad política se pueden alcanzar soluciones integrales a largo plazo, en beneficio de todos los mexicanos”, puntualizó.

El Presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, abundó que, obtener una certificación de Comunidad Segura no implica que al día siguiente la ciudad amanezca sin delitos, no hay soluciones mágicas, dijo; lo que significa es que sociedad y Gobierno han colocado los cimientos para impulsar un proyecto amplio e integral de la seguridad, con más salud, mejor educación, menor violencia y un medio ambiente sustentable.

El concepto de Comunidades Seguras surge en la primera conferencia de “Prevención de lesiones y accidentes” de la Organización Mundial de la Salud en Estocolmo, Suecia, en 1989, impulsando acciones integrales de seguridad con salud, educación, menor violencia, respeto al medio ambiente y un enfoque preventivo y no reactivo.

En este marco, en el que firmó como testigo de honor de dicho Convenio signado por Marcos Fastlich Sackler y el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, el gobernador Manuel Velasco reconoció el respaldo de Don Marcos Fastlicht, quien desde hace seis años acompaña y fortalece los esfuerzos de Chiapas en materia de seguridad a través del programa de Comunidades Seguras.

El mandatario destacó la relevancia de pertenecer a las 450 comunidades es un gran logro realizado de la mano de Marcos Fastlicht y el trabajo conjunto con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, asociaciones civiles, sector empresarial y ciudadanía organizada, quienes aportaron sus ideas y su trabajo.

“Garantizar la seguridad y el bienestar de la familias chiapanecas, han sido los retos más importantes que el Gobierno del Estado ha asumido durante estos casi 6 años, gracias a la coordinación con los tres niveles de Gobierno y la sociedad civil, hemos logrado que Chiapas sea un Estado que avanza, y esto es posible gracias al principal factor que es la seguridad; hoy la seguridad en Chiapas es una garantía, se ha vuelto en el principal bien social que tiene nuestro Estado y todos los indicadores nos señalan como un Estado seguro para México”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo Estatal explicó que la seguridad en Chiapas se ha enfocado en dos ejes: el primero, la participación ciudadana, con el impulso a programas como Taxista Ciudadano, que contribuye en el combate a los delitos de robo, trata de personas, narcomenudeo, violencia familiar, venta clandestina de bebidas alcohólicas, incendios y accidentes viales; de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, se realiza el Programa de Canje de Armas por tabletas, computadoras o enceres domésticos; asimismo, el impulso al deporte a través de la Cruzada Estatal por el Deporte y el rescate de espacios públicos.

El segundo eje, mencionó, es la capacitación, certificación, equipamiento y mejoría en los sueldos de los elementos policiacos, así como la creación de Fuerza Ciudadana que es la institución estatal de seguridad mejor capacitada, integrada por mil 400 elementos certificados bajo los estándares de una policía investigadora, técnica, científica y profesional.

Aunado a esto, se ha invertido en infraestructura con tecnología de punta, como el nuevo Cuartel de la Policía y las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros, la más importante del Sureste del país para el combate de este delito; el fortalecimiento a los municipios con la entrega de mil 100 patrullas nuevas y la instalación de 27 arcos lectores de autos en zonas estratégicas del Estado.

Finalmente, resaltó que la organización Semáforo Delictivo, ubica a Chiapas con la segunda tasa más baja en delitos de alto impacto; el Índice de Paz México 2018, lo coloca entre los cinco Estados más pacíficos del país, el Observatorio Nacional Ciudadano informó que en el 2018 en la entidad se redujeron el número de delitos de alto impacto, como homicidio doloso y culposo, robo con violencia, robo de vehículo, de negocios y a transeúntes; y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de este año, Chiapas se mantuvo como el tercer Estado del país, con menos delitos por cada 100 mil habitantes.

En el evento celebrado en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el empresario chiapaneco, Rómulo Farrera Escudero; la presidenta de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos y los presidentes de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, y de Tapachula, Oscar Gurría Penagos. ICOSO