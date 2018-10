SEDESOL no Contrató Empresas Fantasmas: Robles

*Declara Ante Diputados.

Ciudad de México, 16 de octubre.-“Sedatu y Sedesol no contrataron empresas fantasmas”, afirmó Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Al comparecer ante la Cámara de diputados, Robles Berlanga afirmó que no hay ninguna prueba que vincule funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Sedatu por el presunto desvío de recursos; argumentó que los contratos establecidos por ambas dependencias son “absolutamente legales” fundamentados en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y se celebraron con universidades públicas.

“Sedatu y Sedesol no contrataron con ninguna empresa mencionadas en informaciones periodísticas, no hay un solo contrato que se haya exhibido suscrito o realizado con dichas empresas y mucho menos con empresas fantasmas, no hay un solo elemento de prueba que empresas que hayan participado por el trabajo de las universidades hayan sido contratadas”, aseguró.

En medio de acusaciones de corrupción por parte de los diputados sobre su patrimonio, la titular de la Sedatu destacó que ha estado abierta para la realización de las investigaciones para determinar si hubo algún ilícito y sancionar, en su caso, las irregularidades.

“He sido la más abierta a que este tema, transparente, para que se investigue por las instancias correspondientes la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública son las encargadas de determinar si hubo un ilícito y se pague por quienes lo han cometido y en el amparo del servicio público haya cometido una irregularidad tiene que pagar, tiene que documentarse con hechos fehacientes y sin violentar derechos”, apuntó.

Cuestionada sobre su evolución patrimonial aseguró que no tiene más patrimonio que la propiedad en la que actualmente habita, ni cuentas bancarias más que en la que se deposita su salario. Sun